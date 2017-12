Les Nations unies appellent à la levée «urgente» et«complète» du blocus

Réagissez

Les responsables de nombre d’agences de l’Organisation des Nations unies (ONU), dont l’OMS, le HCR et l’Unicef, ont appelé hier la coalition conduite par l’Arabie Saoudite à lever «d’urgence» et «complètement» le blocus imposé au Yémen, selon l’AFP citant un communiqué de responsables onusiens.

«Ensemble, nous appelons la coalition à ouvrir d’urgence et complètement l’accès à tous les ports yéménites de la mer Rouge et à faciliter l’entrée et la libre circulation des biens commerciaux et humanitaires vitaux», écrivent les responsables onusiens.

La levée partielle du blocus a certes permis de «fournir une aide vitale aux personnes dans une situation désespérée» mais «étant donné l’ampleur de la crise humanitaire (...) cela ne fait que ralentir la course vers une tragédie humanitaire menaçant les vies de millions de personnes, cela ne l’empêche pas», indiquent-ils. «Le Yémen reste sous la menace d’une des plus grandes famines de l’ère contemporaine», relèvent-ils, ajoutant que «plus de 8 millions de personnes pourraient mourir de faim sans une aide alimentaire d’urgence».

Certes, trois navires transportant de la nourriture ont reçu ces derniers jours l’autorisation d’entrer dans le port yéménite de Hodeida mais «quatre tankers transportant de l’essence (nécessaire pour faire fonctionner les centres de soins et les systèmes d’épuration d’eau) ainsi que dix autres navires transportant de la nourriture attendent tous leurs autorisations d’accès», souligne l’appel.

Le texte a été signé par Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, Achim Steiner, administrateur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le haut commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi, le directeur de l’Unicef, Anthony Lake ou encore le patron du Programme alimentaire mondial (PAM), David Beasley. «L’ONU envoie une équipe à Riyad pour discuter avec la coalition et le royaume d’Arabie Saoudite de tout problème qu’ils pourraient avoir en lien avec ces ports», conclut le communiqué.

Discorde parmi les rebelles

Par ailleurs, l’alliance entre Houthis et partisans de l’ex-président Ali Abdallah Saleh contre la coalition menée par l’Arabie Saoudite a connu d’autres fêlures. En effet, le mouvement houthis a qualifié, hier, les déclarations du chef de l’autre composante de la rébellion, l’ex-président Ali Abdallah Saleh, de «coup de force».

Déclarations où il s’est dit prêt à dialoguer avec l’Arabie Saoudite. «Le discours de Saleh est un coup de force contre notre alliance et notre partenariat (...) et révèle l’imposture de ceux qui affirment lutter contre l’agression» saoudienne, a indiqué un porte-parole des Houthis dans une déclaration relayée par la chaîne de télévision Al Massira, contrôlée par les rebelles.

L’ex-président yéménite, Ali Abdallah Saleh, dont les partisans se sont affrontés cette semaine avec l’autre composante de la rébellion, s’est déclaré, hier, ouvert à des discussions avec l’Arabie Saoudite si le blocus qu’elle impose au Yémen est levé. «J’appelle nos frères dans les pays voisins (...) à arrêter leur agression et à lever le blocus (...) et nous tournerons la page», a dit A. Saleh dans des déclarations à la télévision. «Nous promettons à nos frères et voisins que dès qu’un cessez-le-feu sera en place et que le blocus levé, nous dialoguerons directement via l’autorité légitime représentée par notre Parlement», a-t-il ajouté.

De nouveaux affrontements armés entre les deux composantes du camp rebelle yéménite ont éclaté, vendredi soir à Sanaa, après l’échec des négociations entamées le même jour. Pour la troisième journée consécutive, ces heurts ont opposé les Houthis — issus de l’importante minorité zaïdite, une branche dissidente du chiisme — aux partisans de l’ex-président Ali Abdallah Saleh, qui contrôlent ensemble la capitale yéménite.

Des combats se sont également déroulés près de la résidence du général Tarek Saleh, neveu de l’ex-chef de L’Etat, qui est aussi un commandant dans les forces loyales à son oncle. Des affrontements ont fait trois morts la veille au même endroit.

Les deux parties ont pourtant organisé vendredi des négociations pour tenter de faire baisser les tensions. Mais ces discussions n’ont pas permis de parvenir à un accord entre le Congrès populaire général (CPG), parti de Ali Abdallah Saleh, et le mouvement des Houthis, également connu sous le nom d’Ansarullah. Jeudi soir, des dizaines de milliers de partisans des Houthis ont fait une démonstration de force dans la capitale au lendemain de heurts avec les partisans de l’ex-chef de l’Etat, qui ont fait au moins 14 morts. Les deux camps sont pourtant officiellement alliés depuis qu’ils se sont emparés de Sanaa en septembre 2014, poussant le gouvernement à prendre la fuite.

Ce n’est pas la première fois que des tensions éclatent parmi les rebelles : en août, trois personnes ont été tuées dans des heurts. Abdallah Saleh, à la tête du Yémen pendant plus de 30 ans, a dû quitter le pouvoir en 2012 à la suite d’importantes manifestations. Il a été remplacé par Abd Rabbo Mansour Hadi.

En mars 2015, une coalition formée par l’Arabie Saoudite est intervenue au Yémen pour venir en aide aux forces de Hadi, mais elle s’est soldée jusque-là par un échec : le camp Houthis-Saleh demeure maître du Nord.

Depuis 2004, les Houthis mènent la guerre au pouvoir central de Sanaa. Jusqu’à 2010, 6 guerres ont eu lieu entre les deux belligérants. Le président de l’époque, Abdallah Saleh, les justifie par le fait que les Houthis veulent rétablir l’imamat aux dépens de la République.