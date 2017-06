Les menaces d’Idriss déby Itno

Réagissez

Le président tchadien Idriss Déby Itno a assuré dimanche que son pays «sera dans l’obligation de se retirer» des opérations militaires en Afrique «si rien n’est fait» pour aider financièrement le pays qui traverse une sévère crise économique et sociale. «Nous n’avons pas du tout été soutenus sur le plan financier, économique. Si rien n’est fait, si ça continue, le Tchad sera dans l’obligation de se retirer» des opérations extérieures sur le continent, a-t-il expliqué dans un entretien à RFI, TV5 Monde, et le quotidien Le Monde.

Au Mali, le Tchad forme le troisième contingent le plus important de la Mission des Nations unies au Mali (Minusma), avec 1390 hommes. Par ailleurs, 2000 soldats tchadiens sont engagés dans la Force multinationale mixte, créée en 2015 conjointement par le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun, pour combattre le groupe islamiste nigérian Boko Haram. «Nous ne pouvons pas continuer à être partout, au Niger, au Cameroun, au Mali. Tout cela coûte excessivement cher», a-t-il continué.

Concernant la formation de la force conjointe du G5 Sahel, le président tchadien a exprimé sa réticence quant à une participation tchadienne, arguant ne pas pouvoir «avoir 1400 hommes au Mali (…) et dans le même temps avoir 2000 soldats dans le G5 Sahel». «On ne peut pas faire les deux à la fois, être dans le G5 Sahel et en même temps dans une autre mission sur le même théâtre», a expliqué le chef de l’Etat tchadien. En février à Bamako, les chefs d’Etat du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad), avaient annoncé la création d’une force militaire conjointe visant à enrayer l’expansion des groupes terroristes dans la région. Une résolution saluant le déploiement de cette force a été adoptée mercredi au Conseil de Sécurité des Nations unies. «Je suis absolument certain que les Tchadiens sont déçus. Ils estiment que le Tchad en a trop fait, qu’il doit se retirer. Nous sommes arrivés au bout de nos limites», a indiqué M. Déby. «L’année 2018 va être une année déterminante. Fin 2017, début 2018, si cette situation devait perdurer, le Tchad ne serait plus en mesure de garder autant de soldats à l’extérieur de son territoire», a-t-il assuré. Le Tchad est depuis plusieurs années en proie à une sévère crise économique et sociale, aggravée par la faiblesse des cours du pétrole.