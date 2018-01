Les manifestations se poursuivent à Jerada

Réagissez

Le mouvement de contestation sociale qui agite depuis deux semaines Jerada, ancienne ville minière dans le nord-est du Maroc, s'est poursuivi hier, a-t-on appris de sources concordantes.

Les réponses apportées cette semaine par la délégation ministérielle dépêchée sur place pour apaiser les tensions sont jugées «insuffisantes» par la population qui «veut des mesures concrètes», selon un militant associatif joint sur place par l'AFP pendant la manifestation. Depuis le 22 décembre, des rassemblements pacifiques ont mobilisé au quotidien des milliers de personnes qui dénoncent leurs conditions de vie. Le mouvement a été déclenché par la mort accidentelle de deux frères, piégés sous terre alors qu'ils cherchaient du charbon dans un puits clandestin. Une vidéo diffusée en direct hier après-midi sur une page Facebook locale qui suit la contestation populaire depuis les funérailles des deux hommes, montrait un rassemblement devant la préfecture et la mairie, avec une foule un peu moins nombreuse que les jours précédents. Lors d'une visite sur place mercredi et jeudi, le ministre de l'Energie, Aziz Rebbah, a promis «un plan de travail précis» pour «améliorer la situation économique et sociale de la province», avec des «mesures immédiates» et d'autres à plus long terme. Ces mesures comprennent «un nouveau plan de développement participatif pour créer des emplois» et une nouvelle cartographie des ressources minières potentiellement exploitables. Les autorités ont aussi prévu de renforcer le contrôle des permis d'exploitation qui permettent à leurs détenteurs de commercer en toute légalité du charbon extrait de puits officiellement fermés depuis des années. Les manifestants demandent des sanctions contre les «barons du charbon» qui, d'après eux, exploitent les travailleurs locaux, selon un site d'information marocain.