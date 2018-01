Les Kurdes appellent Washington à prendre ses responsabilités

Réagissez

Les Kurdes de Syrie ont estimé, hier, que l’offensive de la Turquie contre leur enclave d’Afrine, au nord-ouest de la province d’Alep, constitue un «soutien clair» au groupe Etat islamique (EI). Ils appellent Wa-shington à «prendre ses responsabilités».

«Cette attaque barbare (...) est un soutien clair à l’organisation terroriste», selon un communiqué des Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance de combattants kurdes et arabes soutenue par Washington dans la lutte contre l’EI, citée par l’AFP.

«La coalition internationale est appelée à prendre ses responsabilités vis-à-vis de nos forces et de notre peuple à Afrine.» Et de poursuivre : «La coalition internationale, notre partenaire dans la lutte contre le terrorisme, avec qui nous avons mené des batailles honorables pour éliminer le terrorisme (...) sait très clairement que cette intervention turque est là pour vider de son sens la victoire finale» contre l’EI. Pour les FDS, «malgré la perte de ses principaux bastions», l’EI «garde une force non négligeable dans un triangle à la frontière syro-irakienne, avec des milliers de combattants». «Sans compter les dizaines de cellules dormantes dans les régions libérées», selon le communiqué.

«Retenue» et «droit de se protéger»

Les Etats-Unis, qui ont mis sur pied une coalition internationale pour lutter contre les djihadistes de l’EI, soutiennent en Syrie les combattants kurdes. Mais Washington a reconnu avoir été mis au courant par Ankara de son offensive. Et hier, le secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson a réitéré à Londres l’appel des Etats-Unis à la «retenue» de «toutes les parties» en Syrie, tout en reconnaissant «le droit légitime de la Turquie» à se «protéger».

«Les Etats-Unis sont en Syrie pour vaincre l’EI», «et nous l’avons fait avec une coalition de partenaires et les Forces démocratiques syriennes», a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec son homologue britannique Boris Johnson. «Nous sommes inquiets au sujet des incidents turcs dans le nord de la Syrie», a dit Rex Tillerson. «Nous reconnaissons totalement le droit légitime de la Turquie à protéger ses propres citoyens contre des éléments terroristes qui pourraient lancer des attaques contre des citoyens turcs, en territoire turc, depuis la Syrie», a-t-il ajouté. «Nous demandons à toutes les parties de faire preuve de retenue et de minimiser l’impact sur les civils», a affirmé le chef de la diplomatie américaine, relevant être en contact avec les autorités d’Ankara comme avec les chefs de la coalition anti-EI pour «voir comment satisfaire les inquiétudes sécuritaires légitimes de la Turquie».

De son côté, le ministre des Affaires étrangères britannique, Boris Johnson, a qualifié la situation de «très, très difficile». «Nous savons que les Kurdes ont été cruciaux dans le combat» contre les djihadistes, «tout le monde en est reconnaissant», a-t-il dit. «Mais d’autre part, la Turquie a un intérêt légitime à protéger sa propre frontière», a-t-il ajouté. Un porte-parole de la Première ministre britannique, Theresa May, qui a également rencontré Rex Tillerson, a déclaré suivre «de près les événements». «Le Royaume-Uni s’engage à travailler étroitement avec la Turquie et les autres alliés pour trouver des solutions en Syrie qui garantissent la stabilité, évitent toute escalade et protègent les intérêts sécuritaires turcs», a-t-il ajouté. Un peu plus tôt dans la journée le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que son pays ne reculerait pas dans son offensive contre la milice kurde, affirmant que celle-ci est menée en accord avec Moscou. «La question d’Afrine sera réglée, il n’y aura pas de marche arrière à Afrine.

Nous en avons parlé avec nos amis russes, nous avons un accord», a indiqué le président turc lors d’un discours à Ankara. L’opération «prendra fin une fois que les objectifs seront atteints». Par ailleurs, les autorités ont arrêté 24 personnes soupçonnées de faire de la «propagande terroriste» sur les réseaux sociaux. Ces personnes ont été interpellées dans le cadre d’un coup de filet mené à travers la Turquie contre des internautes soupçonnés de vouloir ternir l’image de l’opération militaire, a rapporté Anadolu, citant le ministère de l’Intérieur. La veille, le président Erdogan a mis en garde contre toute manifestation opposée à l’opération.

La Turquie accuse les YPG d’être la branche en Syrie du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation classée «terroriste» par Ankara et ses alliés occidentaux qui mène une guérilla sur le sol turc depuis 1984. Mais les YPG constituent la composante la plus importante des FDS, une alliance de combattants kurdes et arabes soutenue par les Etats-Unis pour combattre l’EI dans le nord de la Syrie. Baptisée «Rameau d’olivier» l’offensive turque du 20 janvier est la deuxième opération menée par Ankara dans le nord de la Syrie. Le 24 août 2016, la Turquie y lance l’opération «Bouclier de l’Euphrate».

Elle vise l’EI et les YPG. L’opération va permettre aux rebelles syriens appuyés par la Turquie de reprendre à l’EI plusieurs villes, dont Jarabulus, Dabiq et Al Bab. En octobre 2017, la Turquie déploie des dizaines de soldats et des blindés dans la province d’Idleb contrôlée par des djihadistes pour y instaurer une «zone de désescalade». Ce déploiement vise aussi à dissuader les milices kurdes de gagner davantage de terrain dans le nord de la Syrie. Avec le déclenchement du conflit syrien en 2011, les Kurdes syriens, longtemps marginalisés, ont installé en 2012 une administration autonome à Afrine, un territoire isolé des autres zones contrôlées par les YPG plus à l’est.