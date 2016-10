Réagissez

A la tête du gouvernement depuis cinq ans, les islamistes du Parti de la justice et du développement (PJD) ont remporté avec une confortable avance les législatives au Maroc, tenues vendredi, rapporte l’AFP qui cite le ministère de l’Intérieur.

Le PJD du Premier ministre Abdelilah Benkirane a obtenu 125 sièges, contre 102 pour son principal rival, le Parti authenticité et modernité (PAM, libéraux), sur un total de 395 sièges, a annoncé hier le ministère de l’Intérieur. L’Istiqlal, le parti historique de la lutte pour l’indépendance, puis le Rassemblement national des indépendants (RNI) arrivent en troisième et quatrième positions avec respectivement 45 et 37 sièges. Huit autres partis se partagent le reste des sièges, dont la Fédération de la gauche démocratique (FGD), qui en obtient deux. Ces dernières semaines, le PJD a accusé de façon récurrente l’Intérieur, puissant ministère régalien, de partialité et d’agissements en sous-main en faveur du PAM, formation fondée en 2008 par un proche conseiller de Mohammed VI. En 2011, le PJD a remporté les législatives quelques mois après une révision constitutionnelle menée par Mohammed VI. Selon la Constitution, le roi nomme le Premier ministre au sein du parti arrivé en tête des élections. Ainsi, le Premier ministre Benkirane devrait être reconduit à son poste et nouer des alliances pour former le prochain gouvernement.