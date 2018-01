Les Etats-Unis se prépareraient à attaquer Pyongyang

Réagissez

Malgré la reprise des contacts entre Séoul et Pyongyang, le spectre de la guerre continue de planer sur la péninsule coréenne.

Un élu républicain a fait savoir, mardi, que l’armée américaine se prépare «très sérieusement» à une possible guerre contre la Corée du Nord. «L’administration examine très sérieusement les options militaires qui pourraient entrer en jeu en ce qui concerne la Corée du Nord», a déclaré à quelques journalistes Mac Thornberry, qui préside la commission des forces armées de la Chambre des représentants. «Les entraînements sont très sérieux.

Les militaires ont des préparatifs en cours et j’espère qu’ils ne seront pas nécessaires», a-t-il ajouté. Signe justement que les tensions restent élevées, une fausse alerte a provoqué la panique samedi dans l’archipel de Hawaï, lorsque les habitants ont reçu un message les avertissant que le territoire était visé par un missile balistique et les enjoignant de se mettre à l’abri. A ce propos, les Etats-Unis et leurs alliés étaient réunis, mardi à Vancouver, pour tenter de durcir les sanctions contre Pyongyang.

L’idée des Etats-Unis est de maintenir la pression au maximum contre les ambitions nucléaires de Pyongyang. «Il doit y avoir de nouvelles conséquences pour le régime nord-coréen à chaque nouvelle agression», a déclaré le secrétaire d’Etat américain, Rex Tillerson, à l’ouverture de cette rencontre avec ses homologues d’une vingtaine de pays qu’il copréside avec la ministre canadienne Chrystia Freeland.

Le chef de la diplomatie américaine a, selon l’AFP qui a rapporté l’information, demandé aussi à la Russie et à la Chine, absentes, la mise en œuvre «totale» des sanctions adoptées par l’ONU et a souhaité une «amélioration des opérations d’interdiction maritime» afin d’empêcher Pyongyang de s’approvisionner en contournant les mesures internationales. «Nous devons accroître le coût du comportement du régime jusqu’à ce que la Corée du Nord vienne à la table de négociations crédibles» visant sa «dénucléarisation totale, vérifiable et irréversible», a plaidé Rex Tillerson.

«Nous n’accepterons pas que la Corée du Nord soit une menace nucléaire contre le monde», a renchéri Chrystia Freeland.

La réunion de Vancouver a suscité cependant la colère de Pékin et de Moscou, membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU et acteurs-clés, par le passé, des négociations avec Pyongyang. Elle «n’a ni légitimité ni représentativité», a lancé mardi Lu Kang, porte-parole de la diplomatie chinoise.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, avait, lui aussi, critiqué lundi «les Américains et leurs alliés» qui veulent «imposer leurs vues en se basant exclusivement sur le diktat et l’ultimatum» et sans «reconnaître la réalité d’un monde multipolaire».

Le nouveau tour de vis des Etats-Unis et de ses alliés intervient après un certain apaisement sur le dossier nord-coréen dans le sillage de la décision de Kim Jong-un de participer aux Jeux olympiques d’hiver en Corée du Sud (9-25 février) et de la reprise du dialogue entre Séoul et Pyongyang. La cheffe de la diplomatie sud-coréenne, Kang Kyung-wha, s’est d’ailleurs voulue optimiste, estimant que «les deux instruments» — «sanctions sévères» et main tendue — allaient de pair. Elle a estimé que cette stratégie avait «commencé à porter des fruits», comme le montre justement, selon elle, la participation nord-coréenne aux JO de Pyeongchang. Washington veut visiblement aller jusqu’au bout de cette logique pour tenter de faire plier Kim Jong-un.