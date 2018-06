Les Etats-Unis accordent un permis de tuer à Israël

Réagissez

Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al Maliki, a condamné vivement hier le veto brandi par les Etats-Unis contre le projet de résolution, présenté vendredi soir par le Koweït au Conseil de sécurité, devant mettre en place un mécanisme international de protection des Palestiniens contre les tueries israéliennes.

«Le recours de l’ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Healy, au veto pour empêcher une résolution prévoyant la protection du peuple palestinien est une autre erreur morale pour les Etats-Unis d’Amérique. Elle reflète à travers ce refus son aveuglement politique, son mépris envers la communauté internationale ayant condamné les tueries commises par l’occupant israélien et un soutien direct apporté au colonisateur», a déclaré Al Maliki dans un communiqué, cité par l’agence Wafa.

Le chef de la diplomatie palestinien a félicité à cette occasion le Koweït pour son rôle au sein du Conseil de sécurité et salué tous les pays membres qui ont exprimé leur soutien et la condamnation des crimes d’Israël, la puissance occupante, tout en soutenant la protection du peuple palestinien.

Al Maliki a ajouté que «malgré les blocages au Conseil de sécurité portant atteinte à son rôle dans le maintien de la sécurité et de la paix dans le monde, la Direction palestinienne continuera sa quête de trouver des moyens pour protéger le peuple palestinien et sa terre», soulignant que «contrecarrer le Conseil de sécurité et l’usage du veto, contre le projet de résolution du Koweït, vise à accorder de l’immunité à Israël, à renforcer la politique de l’impunité et à encourager les criminels de guerre israéliens, y compris celui qui a tué de sang-froid vendredi l’ambulancière Razan Al Najar, qui effectuait son devoir humanitaire noble».

Il a souligné que la diplomatie palestinienne déploiera tous ses efforts pour que «les criminels israéliens soient punis» et «rendre justice au peuple palestinien». Le ministre des Affaires étrangères palestinien a conclu sa déclaration en soulignant que «la justesse de la cause palestinienne, la résistance de notre peuple et ses sacrifices et le soutien de la communauté internationale en respect avec les principes du droit international permettront à notre peuple d’atteindre ses objectifs par la fin de l’occupation, l’indépendance de l’Etat palestinien et le retour des réfugiés selon la résolution 194».

Les Etats-Unis ont opposé vendredi soir leur veto au projet de résolution présenté par le Koweït, membre non permanent, au Conseil de sécurité des Nations unies et demandant la protection des Palestiniens. Le Koweït, qui avait préparé son projet de résolution il y a deux semaines, avait réclamé initialement une mission de protection internationale pour les Palestiniens, après les tueries commises par les forces d’occupation israéliennes dans la bande de Ghaza. Depuis mars dernier, plus de 122 Palestiniens ont été tués et 13 000 autres blessés par des tirs à balles réelles des forces de l’occupant israélien dans la bande de Ghaza, lors de manifestations pacifiques organisées pour réclamer la levée du blocus imposé à l’enclave et le droit de retour des réfugiés palestiniens spoliés de leur terre en 1948 après la création de l’entité sioniste. En votant contre le projet de résolution koweïtien, les Etats-Unis accordent en quelque sorte un permis de tuer à Israël.