Les différends entre Washington et Téhéran sont loin d’être aplanis

Les Etats-Unis ont suspendu les sanctions anti-iraniennes liées au nucléaire, mais en imposent d’autres relatives au non-respect des droits de l’homme par Téhéran.

En dépit de la signature de l’accord nucléaire en juillet 2015 entre l’Iran et six grandes puissances, à savoir les Etats-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, les relations entre Washington et Téhéran restent conflictuelles. Hier, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a déclaré que son pays «réagira certainement» à une prolongation des sanctions américaines pour dix ans. Mesure qui constitue «une violation» de l’accord nucléaire.

L’accord en question prévoit une levée progressive des sanctions internationales visant Téhéran, en échange d’un strict encadrement de ses activités nucléaires à des fins civiles par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). «Si les sanctions américaines sont prolongées pour 10 ans, c’est assurément une violation» de l’accord nucléaire et les Américains «doivent savoir que la République islamique d’Iran réagira certainement à cela», a déclaré le guide, cité par l’AFP, lors d’un discours prononcé devant des milliers de membres de la milice des Bassijis.

Et de poursuivre : «L’accord nucléaire ne doit pas devenir un outil pour mettre la pression sur le peuple iranien.» La Chambre des représentants américaine a voté, la semaine dernière, une prolongation des sanctions pour 10 ans, le Sénat devant le faire en décembre. Ce sera ensuite au président américain sortant, Barack Obama, d’approuver ou non cette prolongation. Les Etats-Unis ont suspendu les sanctions anti-iraniennes liées au nucléaire, mais en imposent d’autres relatives au non-respect des droits de l’homme par Téhéran, à son soutien au «terrorisme» au Moyen-Orient et à son programme de missiles balistiques.

L’ensemble des sanctions américaines, imposées depuis 1996, est renouvelé tous les dix ans. Vendredi dernier, le porte-parole de l’Organisation iranienne de l’énergie nucléaire, Behrouz Kamalvandi, a déclaré que son pays a «rempli ses obligations» concernant l’excédent de son stock (iranien) d’eau lourde, conformément à l’accord nucléaire de juillet 2015. Selon l’accord, «nous devions mettre sur le marché international le surplus de (nos) 130 tonnes d’eau lourde et à ce jour, nous en avons vendu 70 tonnes», a indiqué B. Kamalvandi.

«Des négociations sont en cours avec des pays intéressés, en particulier européens pour vendre ce qui doit encore l’être», a-t-il ajouté. Il s’agit d’une réponse à des inquiétudes exprimées la veille par le secrétaire général de l’AIEA, Yukiya Amano, au sujet de l’excédent du stock d’eau lourde iranien. «Il est important d’éviter de telles situations à l’avenir afin de maintenir la confiance internationale dans la mise en œuvre de l’accord», a indiqué Y. Amano à l’ouverture d’une réunion des gouverneurs de l’agence onusienne à Vienne.

Dans son dernier rapport d’étape dévoilé la semaine dernière, l’AIEA a attesté que Téhéran respectait bien ses engagements liés à l’accord conclu en juillet 2015 avec les grandes puissances. L’Agence a toutefois relevé un dépassement d’une centaine de kilos du stock d’eau lourde de la République islamique, normalement plafonné à 130 tonnes.

L’irréconciliable

Ceci dit, les nouvelles dispositions américaines sur l’octroi de visas, prises après les attentats de Paris du 13 novembre 2015, ont provoqué l’ire de Téhéran. Une loi votée le 18 décembre dernier par le Congrès américain impose aux ressortissants de 38 pays, dont 30 d’Europe, d’avoir au préalable un visa pour se rendre aux Etats-Unis s’ils se sont déplacés en Irak, en Syrie, au Soudan ou en Iran. Le 20 avril dernier, la Cour suprême américaine avait décidé de saisir 2 milliards de dollars des fonds iraniens gelés aux Etats-Unis. Cet argent est réclamé par les familles d’un millier de victimes américaines d’attentats fomentés ou soutenus par Téhéran, selon Washington.

Entre autres, les proches de 241 soldats américains tués le 23 octobre 1983 dans deux attentats-suicide qui ont frappé les contingents américain et français de la Force multinationale de sécurité à Beyrouth et les victimes d’un attentat en 1996 contre les tours de Khobar en Arabie Saoudite, dans lequel 19 Américains sont morts. Cette décision a été qualifiée, le lendemain, par le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, de «vol».

En réaction, le 17 mai, le Parlement iranien a voté une loi obligeant le gouvernement à réclamer des dommages aux Etats-Unis pour les «actions hostiles et les crimes» commis contre l’Iran depuis 63 ans. «Le gouvernement a le devoir de prendre les mesures nécessaires pour compenser les dommages (matériels et moraux) causés par les Etats-Unis» à l’Iran ou «à ses ressortissants depuis 63 ans», est-il relevé dans le texte.

Il y est cité «les dommages matériels ou moraux» causés par les Etats-Unis depuis le coup d’Etat contre le gouvernement nationaliste de Mohammad Mossadegh en 1953, dont ceux commis durant la guerre Iran-Irak (1980-1988), ceux provoqués par la destruction de plateformes pétrolières dans le Golfe ou encore l’espionnage mené par les Américains contre l’Iran.