Selon le communiqué du commandement de l’opération «Inherent Resolve», 42 incidents au total survenus en Irak et en Syrie font encore l’objet d’enquêtes pour déterminer le nombre de victimes et les responsabilités éventuelles de la coalition.

La coalition contre le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI) a fait 352 victimes civiles probables en Irak et en Syrie, tuées «involontairement» depuis le début de son offensive en 2014, selon un communiqué dimanche du commandement de la coalition internationale menée par les Etats-Unis.

Ces données n’incluent pas les résultats d’une enquête annoncée fin mars à propos d’un bombardement meurtrier le 17 mars sur la partie ouest de Mossoul, en Irak. La coalition a «probablement joué un rôle» dans la mort de nombreux civils lors de ce bombardement, selon le général américain Stephen Townsend qui commande à Baghdad les forces de la coalition.

Selon le communiqué du commandement de l’opération «Inherent Resolve» (Détermination absolue), 42 incidents au total survenus en Irak et en Syrie font encore l’objet d’enquêtes pour déterminer le nombre de victimes et les responsabilités éventuelles de la coalition. De novembre 2016 jusqu’au 9 mars 2017, les frappes de la coalition ont tué 45 civils, précise le communiqué. Trois frappes séparées près de Mossoul début mars ont causé la mort de 26 civils. La coalition a achevé en février et mars un audit de ses rapports sur le nombre de victimes civiles, poursuit le communiqué.

Le nouveau bilan inclut 80 civils tués qui n’avaient pas été comptabilisés auparavant et exclut deux civils tués imputés aux bombardements de la coalition. Le nombre réel de civils tués est estimé par des organisations internationales de défense des droits de l’homme comme bien supérieur aux chiffres rapportés par le Pentagone. Mais la coalition dénonce l’utilisation de civils comme boucliers humains par l’EI.

Fin de la bataille de Mossoul en mai

D’après Baghdad, la fin de Daech est proche. Les éléments de l’EI seront délogés en mai de Mossoul, leur bastion dans le nord de l’Irak, a estimé dimanche le commandement irakien. La bataille devrait s’achever «dans trois semaines maximum», a déclaré le chef de l’état-major irakien, le général Othman Al Ghanmi, cité par le quotidien public Al Sabah. Les terroristes de l’EI ont perdu la majeure partie de la grande ville du Nord depuis le début de l’offensive des forces irakiennes, en octobre, et sont désormais encerclés dans le nord-ouest de Mossoul, une zone qui englobe son centre historique densément peuplé.

La coalition internationale sous commandement américain fournit un soutien aérien et au sol à l’offensive de Mossoul, tombée aux mains des terroristes en juin 2014. Selon les Nations unies, près d’un demi-million de personnes seraient toujours dans la ville, dont 400 000 dans la vieille ville, où elles sont en grande partie privées de nourriture, d’accès à l’eau et aux médicaments. Les forces irakiennes estiment que 200 à 300 membres de l’EI sont toujours présents dans la ville contre près de 6000 en octobre.