Le gouvernement de Colombie et la guérilla de l’Armée de libération nationale (ELN) ont annoncé lundi qu’ils débuteraient le 27 octobre des négociations de paix officielles pour tenter de mettre fin au conflit armé déchirant le pays depuis un demi-siècle, rapporte l’AFP. «Les délégations du gouvernement et de l’ELN ont décidé d’installer le 27 octobre à Quito la table publique des conversations», selon un communiqué lu par les deux parties au siège du ministère vénézuélien des Affaires étrangères, à Caracas.

A Bogota, le président colombien, Juan Manuel Santos, a aussitôt réagi en affirmant qu’avec ces négociations avec l’ELN, «ce sera une paix complète» en Colombie. «Avec la guérilla de l’ELN, nous cherchons, depuis près de trois ans, une négociation pour mettre fin aussi au conflit avec eux. Et aujourd’hui, nous avons une bonne nouvelle (...) maintenant que nous avançons avec l’ELN (...) ce sera une paix complète», a déclaré le chef de l’Etat, dans son allocution.

A partir du 27 octobre, les deux camps s’engageront à tout faire «pour créer un environnement favorable à la paix»; une nouvelle encourageante huit jours après le rejet inattendu, par référendum, de l’accord de paix signé le 26 septembre avec la guérilla marxiste des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), la plus ancienne et la plus importante du pays. L’ELN a entamé en janvier 2014 des conversations secrètes avec les autorités colombiennes. Fin mars dernier, la guérilla et le gouvernement ont annoncé l’ouverture d’un dialogue public, mais sans donner de date.

Son ouverture a été retardée par le refus de l’ELN de libérer tous ses otages, condition posée par le président Santos. Cet écueil semble désormais levé. En effet, dans le texte lu à Caracas, l’ELN s’engage à «initier le processus de libération des otages avant le 27 octobre». De son côté, le commandant en chef des Farc, Rodrigo Londoño, plus connu sous ses noms de guerre Timoleon Jimenez ou Timochenko, a exprimé dans la journée son soutien à ce processus. «Le moment est venu de rassembler tous les efforts pour bâtir la paix», ont indiqué les Farc par la suite.

Écueil

L’accord signé entre le gouvernement colombien et les Farc, nées en 1964 et considérées au départ comme une insurrection paysanne, est en suspens depuis son rejet par référendum le 2 octobre par plus de 6,4 millions de Colombiens, soit 50,21% des votants contre quelque 6,3 millions de voix (49,78%) pour le «oui». Le taux de participation n’a été que de 37,28%. Les opposants à l’accord ont fait campagne en dénonçant notamment le «laxisme» des sanctions prévues contre les auteurs des crimes les plus graves et la participation des guérilleros démobilisés à la vie politique, craignant un «castro-chavisme» inspiré des régimes cubain et vénézuélien.

La consultation a été voulue par le président Juan Manuel Santos afin de donner la «plus large légitimité» possible à l’accord qu’il a signé le 26 septembre avec le chef des Farc, Rodrigo Londoño. L’accord de paix comprend plusieurs volets. Pour schématiser, il est prévu la fin des affrontements, qui inclut le désarmement des guérilleros sous supervision d’une mission de l’ONU, des garanties de sécurité pour les démobilisés et l’engagement des autorités à combattre les gangs issus des milices paramilitaires en quête du contrôle des bastions des Farc.

Rassemblés dans des zones de concentration, les guérilleros devraient en sortir sans armes dans les 180 jours suivant la signature de l’accord. Aussi, l’accord prévoit des réparations pour les victimes et des sanctions pour les responsables de crimes graves. Des tribunaux spéciaux devraient être créés pour juger les guérilleros, les agents de l’Etat et les particuliers impliqués dans des exactions telles qu’enlèvements, viols, déplacements forcés ou recrutement de mineurs.

Ceux qui avoueraient pourraient bénéficier de peines alternatives. Sinon, ils s’exposeraient à des condamnations de huit à vingt ans de prison. La plupart des guérilleros devraient être amnistiés. Dans un premier temps, le gouvernement devrait octroyer aux Farc un minimum de cinq sièges à la Chambre des députés et cinq sièges au Sénat pour deux mandats de quatre ans. Les ex-guérilleros pourraient en remporter davantage dès les prochaines élections en 2018. Des circonscriptions spéciales seront établies dans les zones les plus touchées par le conflit.

Les candidats du futur parti des Farc devraient bénéficier de garanties de sécurité pour éviter la répétition des épisodes sanglants de la fin des années 1980, lorsqu’ont été assassinés quelque 3000 militants de l’Union patriotique (UP), leur bras politique issu d’une précédente tentative de paix. La défense des paysans pauvres, ainsi que des victimes de la violence des forces de l’ordre est à la base de la naissance des Farc. Ainsi est prévue une réforme agraire pour la répartition des terres, l’accès au crédit et l’installation de services basiques en zones de conflit.

Sempiternelle violence

En 1948 et 1954, lors des guerres entre conservateurs et libéraux, le Parti communiste et les libéraux ont organisé des groupes d’autodéfense dans les campagnes, groupes d’où, ultérieurement, sont nées en 1964 les FARC. Leur principale revendication : un partage plus équitable des terres.

Cinquante-deux ans plus tard, elles demeurent l’un des derniers mouvements révolutionnaires armés actifs sur le continent américain. Une année après, en 1965, surgit l’Armée de libération nationale (ELN). Ses revendications ne sont pas différentes de celles des Farc ; elle dénonce les groupes d’autodéfense auxquels elle est confrontée et la politique pétrolière du gouvernement qu’elle voit liée aux intérêts des multinationales. Ainsi, ses cibles principales sont les oléoducs.

Le M-19 est le premier mouvement de guérilla à signer un accord de paix avec le gouvernement. Il s’est converti en mouvement politique appelé Alliance démocratique M-19. Suivent en 1991 l’Armée populaire de libération (APL) d’obédience maoïste, le Parti révolutionnaire des travailleurs (PRT) et le mouvement indigène Quintin Lame. En 1994, c’est au tour du Courant de rénovation socialiste (CRS) d’opter pour la démobilisation.