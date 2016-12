Réagissez

Sur la réconciliation nationale et la restauration de la paix au Mali, «il importe de mettre en œuvre les Accords d’Alger.

Il n’y a pas d’autre sortie», a souligné le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, au 3e forum de Dakar. Et d’insister en déclarant qu’«il importe de respecter les Accords d’Alger en commençant par la sécurité, condition préalable pour empêcher les groupes terroristes de se reconstituer».

«Je sens bien que le processus de DDR (désarmement, démobilisation, réintégration des combattants) qui est consubstantiel des Accords d’Alger traîne encore des réserves», a indiqué le ministre français à la faveur d’une conférence de presse, tenue plus tôt. «Mais il est nécessaire que l’ensemble des acteurs fassent pression, mettent les moyens, y compris politiques, pour que ces accords soient respectés», a-t-il insisté.

A la question de savoir si les Accords d’Alger conclus sous la médiation des autorités algériennes et signés à Bamako répondent aux attentes du gouvernement malien, son Premier ministre, Modibo Keita, a estimé pour sa part que ces accords sont «une chance pour notre pays, car tous les signataires ont accepté l’unité, l’intégrité et la laïcité du territoire.

Il y a malheureusement des groupes qui ont choisi de ne pas aller à ces accords et de s’attaquer aux populations, aux forces onusiennes et aux institutions maliennes». «Nous sommes convaincus au Mali que sans sécurité, il ne peut avoir de développement, ni de démocratie. La sécurité, c’est la priorité du Mali.» Et Jean-Yves Le Drian de souligner : «La situation au Nord-Mali nous préoccupe particulièrement. Dans cette situation, nous devons tous agir. La présence, pour la première fois, de Mme Mogherini (haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères) à ce forum est en ce sens ‘‘un signal fort’’ .» Pour préciser ensuite qu’une feuille de route a été arrêtée sur proposition de la France et de l’Allemagne au sein de l’Union européenne pour davantage de moyens financiers au dispositif Athéna (dispositif prévoyant la prise en charge des coûts des opérations extérieures décidées par l’UE).

«Le Conseil des chefs d’Etat de l’UE qui se réunira la semaine prochaine à Bruxelles décidera de la suite à donner à cette plateforme franco-allemande» a souligné Jean-Yves Le Drian. Pour dire ensuite que «la France n’intervient contre le terrorisme que dans le cadre des Nations unies et dans le respect du droit international, c’est le cas pour les opérations Serval puis Barkhane au Mali et Sangaris en Centafrique». «Dans l’opération Barkhane, nous avons procédé à la régionalisation de nos dispositifs, car la menace est régionale, les groupes terroristes se défient des frontières.» Et aussi que cette menace a entraîné une «réponse africaine régionale» dans le cadre du G5 Sahel par la mise en œuvre d’actions communes pour la protection des frontières.

La défaite de Daech à Syrte, «un acte fort»

Autre sujet, la Libye. Le vice-président libyen chargé de la réconciliation nationale, Moussa El Kony, a souligné : «Nous avons réussi à détruire le terreau de Daech à Syrte. Nous pensions que nous allions avoir besoin d’une intervention internationale, mais grâce à nos combattants venus de toute la Libye nous en sommes venus à bout. Mais nous savons que nous n’avons pas détruit définitivement Daech.» Pour ce faire, «nous avons besoin de nos voisins, de la communauté internationale, pour une aide de renseignement et technologique». Et «nous espérons que ce qui s’est passé à Syrte va nous aider à unifier la Libye. La victoire de Syrte est une contribution importante pour couper les liens avec d’autres groupes terroristes». Jean-Yves Le Drian considère, quant à lui, que la défaite de Daech à Syrte est «un acte très fort», mais «c’est une étape». Et de faire état de ses craintes d’une «fixation territoriale de Daech». «Ce n’est pas fini.

Des groupes sont éparpillés sur le vaste territoire libyen, des groupes qui se réclament d’Al Qaîda.» «La France appuie le gouvernement de M. Sarraj en souhaitant qu’il aboutisse à une solution politique inclusive. Nous sommes vigilants sur les suites que peut entraîner la chute de Syrte».

Le ministre français de la Défense indiquera que l’opération Sophia en Méditerranée chargée du contrôle des migrations clandestines vers l’Europe a eu un mandat renforcé pour le contrôle des armes (le 20 juin 2016, le Conseil de l’Europe a prorogé jusqu’au 27 juillet 2017 le mandat de l’opération Sophia, et l’a renforcé en y ajoutant la formation des garde-côtes libyens et de la marine libyenne; une contribution à la mise en œuvre de l’embargo des Nations unies sur les armes, en haute mer, au large des côtes libyennes).