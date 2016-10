Législatives au Maroc : Une élection en trompe-l’œil

Réagissez

Près de 16 millions de Marocains ont été appelés hier à se rendre aux urnes pour élire leurs 395 députés selon un système de liste à la proportionnelle.

Ce scrutin devait notamment départager les islamistes du PJD, aux affaires depuis 2011, de leurs rivaux du Parti authenticité et modernité (PAM), formation fondée en 2008 par un proche conseiller de Mohammed VI et aujourd’hui dirigée par Ilyas El Omari. Ce parti est présenté comme libéral. Formation des notables et de la population rurale, il est perçu par les islamistes comme la courroie de transmission du Palais. Sans mettre directement le roi en cause, ceux-ci accusent les leaders du PAM de vouloir perpétuer l’«Etat parallèle» et ses «méthodes autoritaires».

Beaucoup d’observateurs soutiennent que ce scrutin n’a aucune grande valeur, puisque c’est le roi Mohammed VI qui conserve en définitive l’essentiel du pouvoir. Mohammed VI, chef de l’Etat et «commandeur des croyants», reste en effet de facto «le seul qui décide sur les questions stratégiques et à long terme», selon une récente analyse de la fondation Carnegie. Tout en se proclamant au-dessus de la mêlée, le roi n’abandonne pas ses prérogatives, comme l’illustre sa mainmise sur tous les ministères de souveraineté : l’Armée, l’Intérieur, les Affaires religieuses et l’Economie. C’est donc lui qui imprime la cadence au gouvernement. La preuve, l’arrivée aux affaires du PJD n’a pas entraîné de grands bouleversements politiques ou sociaux.

Statu quo

Le point de vue de la fondation de Carnegie est partagé aussi Pierre Vermeren, historien du Maghreb contemporain et professeur à l’université de Paris-I Panthéon-Sorbonne. Pour lui, cette élection ne présente pas beaucoup d’enjeu en réalité, car personne ne s’attend à un bouleversement. «La classe politique marocaine professionnelle est très stable et les carrières durent des décennies, ce sont les attributions de postes et les fonctions qui varient», a-t-il déclaré dans un entretien accordé jeudi à l’AFP.

Cependant, Pierre Vermeren estime qu’«une victoire du PJD maintiendrait le statu quo et ferait de lui un parti incontournable en dépit des humeurs qu’il suscite au Palais et dans la bourgeoisie mondialisée». «Le PJD aurait gagné son pari et il en profiterait pour essayer d’arracher de nouveaux espaces de codécision à la monarchie», poursuit Pierre Vermeren.

A l’inverse, ajoute-t-il, une victoire du PAM, ce serait un peu ‘échec et mat’ en faveur de la monarchie à la suite du mouvement du 20 Février 2011, dont la dernière trace (...) est au fond le magistère de la parole de Benkirane. A ce propos, il n’est un secret pour personne que l’entourage du monarque voit d’un mauvais œil l’audience forte du PJD auprès des classes populaires. Selon les analystes, son «containment» paraît être l’un des enjeux majeurs des législatives.

En revanche, le taux d’abstention, de 55% en 2011, sera l’un des enjeux du scrutin, qui signe par ailleurs le retour des salafistes, candidats sous diverses étiquettes, dans le jeu électoral. Touchés par la pauvreté et l’exclusion, la plupart des Marocains ne se sentent pas concernés par cette élection. Au-delà, sur la trentaine de partis participant, huit ont une audience véritablement nationale et peuvent espérer obtenir un groupe parlementaire.

La troisième voie

C’est le cas par exemple de la Fédération de la gauche démocratique (FGD), née d’une alliance entre des partis de gauche, a elle aussi une visibilité nationale. Seule formation politique marocaine à être dirigée par une femme (Nabila Mounib), la FGD avait boycotté le scrutin de 2011, mais elle a fait cette année une campagne remarquée sur le thème de la «troisième voie». En se situant à équidistance entre le PJD et le PAM, la FGD promet une véritable réforme politique, basée sur la séparation des pouvoirs.

A rappeler qu’aux municipales de 2015, le PAM avait obtenu une victoire d’une courte tête face au PJD qui avait cependant remporté la plupart des grandes villes. Pour la fondation Carnegie, cette apparente rivalité entre deux formations «cultivant un narratif opposé» masque surtout «la nature clientéliste et opportuniste» du système politique marocain. Et les élections devraient «renforcer cette façade de normalité, qui répond aux objectifs à long terme de la monarchie, en lui permettant de présenter la bipolarisation (...) et l’inclusion des islamistes dans le jeu politique comme le signe de la démocratisation en cours depuis 2011». Ce qui, dans la réalité, est loin d’être le cas.