Le Fonds monétaire international (FMI) a indiqué que l’impact des conflits sur les économies de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena) était «énorme» se traduisant par des pertes importantes en termes de croissance.

«Le coût économique des conflits est énorme. En plus des pertes tragiques en vies humaines, la guerre et les conflits internes dans des pays tels que l’Irak, la Libye, la Syrie et le Yémen ont exacerbé les niveaux déjà élevés de pauvreté et de chômage», a déclaré Christine Lagarde à l’occasion de la publication, vendredi, d’un rapport du FMI sur l’impact des conflits et de la crise des réfugiés sur les économies de la région Mena. «Le Fonds et la communauté internationale seront appelés à contribuer à la reconstruction de ces pays une fois que les conflits s’achèvent», a ajouté Mme Lagarde. Le FMI a examiné profondément les difficultés économiques engendrées par ces conflits et les options offertes aux décideurs politiques pour gérer l’étape post-conflit, a-t-elle dit. Mme Lagarde a appelé à des engagements supplémentaires de la part des donateurs pour soutenir les pays accueillant des réfugiés.

En Syrie par exemple, la déperdition scolaire a atteint 52% en 2013 et l’espérance de vie est tombée à 56 ans contre 76 ans avant le conflit. Les conséquences économiques sont également importantes. Une grande partie des capacités de production situées dans les zones de conflit ont été détruites, alors que les pertes en termes de revenus personnels sont énormes, a constaté le FMI. Après quatre années de combats intenses, la production de la Syrie est maintenant estimée à moins de la moitié de son niveau de 2010, tandis que l’inflation a progressé de près de 300 points de pourcentage en mai 2015. Selon le FMI, la Syrie aura besoin de maintenir une croissance de 4,5% pendant plus de 20 ans pour atteindre son niveau de PIB d’avant conflit. Le rapport a souligné que le Yémen a perdu 25 à 35% de son PIB en 2015. «Ce sont des chiffres effarants», a commenté le FMI. La région Mena compte à elle seule 20 millions de personnes déplacées par la guerre et 10 millions de réfugiés.