L’émissaire de l’ONU pour la Syrie, Staffan de...

Ouverts jeudi sous l’égide de l’ONU, les pourparlers de Genève en Suisse entre les représentant du régime syrien et de l’opposition sont loin de déblayer jusque-là le terrain en faveur d’une issue politique au conflit.

Il s’agit du quatrième round de négociations depuis le début du conflit en 2011. Le médiateur de l’ONU, Staffan de Mistura, a successivement rencontré, vendredi, les représentants du régime et de l’opposition, et il doit poursuivre ses entretiens durant deux jours au moins. Mais aucune question de procédure et de fond ne semble encore réglée.

«Ce sera un processus long et difficile», a répété Michael Contet, assistant de S. de Mistura, cité par l’AFP. Quant à la question de savoir si les négociations se feraient en face à face, un format souhaité par l’ONU, elle n’est pas encore tranchée, a-t-il admis, évoquant des «difficultés». Le médiateur de l’ONU a remis à chaque délégation un document où sont fixés les trois thèmes sur lesquels l’ONU veut engager les discussions : gouvernance, Constitution et élections. Mais la gouvernance du pays pendant une période de transition est loin d’avoir le même sens pour Damas d’un côté et pour l’opposition de l’autre. Les représentants du régime veulent que le président syrien Bachar Al Assad reste au pouvoir jusqu’à ce que le «peuple» décide de son sort par des élections. L’opposition réclame un «organe de transition ayant tous les pouvoirs exécutifs», tel qu’il a été prévu dans un texte international de 2012 (communiqué de Genève), texte qui, selon eux, écarte Al Assad du pouvoir.

Aporie

Positions irréconciliables qui ont abouti déjà à l’échec de trois sessions de négociations à Genève. En effet, le 30 juin 2012 à Genève, le «Groupe d’action sur la Syrie» (les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU ainsi que des représentants de la Ligue arabe, de la Turquie et de l’Union européenne) s’accorde sur les principes d’une transition. Le plan prévoit la mise en place «par consentement mutuel» d’un «gouvernement de transition ayant les pleins pouvoirs», mais il ne précise pas le sort du président Al Assad. Les membres du Groupe d’action divergent sur l’interprétation de l’accord : les Etats-Unis estiment qu’il ouvre la voie à l’ère «post-Al Assad», alors que la Russie et la Chine réaffirment qu’il revient aux Syriens de déterminer leur avenir.

En janvier 2014, les premiers pourparlers entre opposition et régime (Genève II) se tiennent sous la pression des Etats-Unis et de la Russie. Le 15 février, après une deuxième session de négociations sans aucune avancée, le médiateur de l’ONU, Lakhdar Brahimi, qui a remplacé Kofi Annan en 2012, met fin aux discussions avant de démissionner à son tour. Le 30 octobre 2015, un mois après le début de l’intervention militaire russe en soutien au régime, plusieurs pays, dont la Russie, les Etats-Unis, la France et pour la première fois l’Iran, examinent à Vienne les possibilités d’un règlement politique. En novembre, les grandes puissances s’entendent sur une feuille de route pour une transition, mais l’avenir d’Al Assad n’est pas réglé.

Le 18 décembre, le processus de Vienne est validé par le Conseil de sécurité qui adopte une résolution établissant une feuille de route pour une solution politique. Outre des négociations et un cessez-le-feu, le texte prévoit un gouvernement de transition et des élections. Début 2016, trois rounds de négociations indirectes entre régime et groupes de l’opposition, supervisés par l’émissaire de l’ONU, Staffan de Mistura, se tiennent à Genève. Ils bloquent sur les modalités d’une transition et se heurtent, sur le terrain, à des violations d’une trêve initiée par les Etats-Unis et la Russie.

Le 9 août, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, dont le pays soutient les rebelles, rencontre le président russe Vladimir Poutine pour sceller la réconciliation entre leurs pays, après une crise consécutive à la destruction d’un avion russe par la Turquie à la frontière syrienne fin 2015. Deux semaines plus tard, la Turquie engage une opération militaire dans la province d’Alep pour combattre les djihadistes du groupe Etat islamique et des milices kurdes. Le 22 décembre, le régime reprend le contrôle total de la ville d’Alep au terme d’une opération d’évacuation de dizaines de milliers de civils et rebelles en vertu d’un accord parrainé par la Russie, l’Iran et la Turquie. Le 29 décembre, Moscou annonce un cessez-le-feu et un accord entre régime et rébellion pour des pourparlers en janvier et février de l’année en cours à Astana, au Kazakhstan. Répartis sur deux séries de discussions, ces pourparlers ont échoué. La raison est toujours la même : l’opposition veut le départ du président Al Assad, alors que Damas refuse de manière catégorique de discuter de l’avenir du chef de l’Etat. Point de discorde qui pourrait encore se dresser comme écueil durant les pourparlers de Genève IV pour rééditer l’échec des précédentes négociations.