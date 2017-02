Le soutien ferme de l’Algérie au Front Polisario

Réagissez

Brahim Ghali, président de la RASD

L’Algérie ne lâchera pas les Sahraouis. C’est ce qu’il y a lieu de retenir du message de félicitations adressé, hier, par le président Bouteflika à son homologue sahraoui Brahim Ghali, à l’occasion du 41e anniversaire de la création de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

Dans sa missive répercutée par l’agence APS, Abdelaziz Bouteflika a réaffirmé la volonté de l’Algérie de «poursuivre ses efforts visant à permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination à travers un référendum libre et régulier». «Je suis convaincu que le peuple sahraoui frère poursuivra sa lutte pour le recouvrement de ses droits légitimes conformément à la légalité internationale», poursuit le président Bouteflika, ajoutant que «la communauté internationale doit assumer ses responsabilités et accélérer le règlement de la question sahraouie sous l’égide des Nations unies pour permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination».

Le chef de l’Etat rappelle que «le 27 février 1976 est une étape historique importante dans le parcours de la lutte du peuple sahraoui pour le recouvrement de ses terres et de sa souveraineté». La RASD a reçu également un autre soutien précieux. C’est celui de la présidente de la Commission de l’Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, qui a assuré de la ferme volonté de l’UA et de sa Commission à accompagner le peuple sahraoui «dans ses efforts visant à consolider la paix dans la sous-région». La présidente de la Commission de l’UA a également réitéré «son entière disponibilité à œuvrer de concert avec le président de la République sahraouie pour la réalisation des objectifs et des idéaux de l’organisation continentale».

Résolu plus que jamais à poursuivre sa «bataille sacrée et juste», le peuple sahraoui célébrera aujourd’hui le 41e anniversaire de la proclamation de la RASD dans un contexte marqué par des victoires aux plans juridique et diplomatique contre l’occupant marocain et une campagne de solidarité internationale de large envergure. Le président Ghali a soutenu cette semaine que «rien n’entamera la détermination du peuple sahraoui de poursuivre sa bataille sacrée et juste pour le recouvrement de ses droits légitimes à la liberté et l’indépendance».

«Nous renouons ici avec l’ère de la fidélité aux vaillants martyrs et saluons les combattants de l’Armée de libération sahraouie, ces héros constamment et pleinement disposés à faire face, sur le terrain, à toute éventualité et tout défi. Nous rappelons aussi que la page de gloire et du sacrifice restera ouverte tant que notre objectif suprême, celui de la liberté et de l’indépendance, n’a pas encore été réalisé, surtout si le royaume marocain nous pousse à reprendre, comme en 1975, la lutte armée légitime», a-t-il encore martelé. Et d’ajouter : «Il n’y a pas d’avenir ni d’existence pour les Sahraouis en dehors de leur patrie libre et indépendante, un Etat sahraoui souverain sur la totalité de son territoire national.»

Le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, est occupé par le Maroc depuis 1975. En 1966, il a été inscrit sur la liste des territoires non autonomes donc, éligible à l’application de la résolution 1514 de l’Assemblée générale des Nations unies sur la proclamation de l’indépendance des pays et peuples colonisés.