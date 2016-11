Réagissez

Mohammed VI, qui a dû annuler un déplacement à l’étranger, compte sur la célérité de la justice pour désamorcer la colère populaire après la mort de Mohcine Fikri.

Les résultats de l’enquête sur les circonstances de la mort, à Al Hoceïma, au nord du Maroc, vendredi, du vendeur de poissons Mohcine Fikri, happé par une benne à ordures, calmeront-ils la colère populaire ? Hier, le procureur général du roi à Al Hoceïma a annoncé avoir déféré devant le juge d’instruction 11 personnes pour «faux en écritures publiques» et «homicide involontaire» suite au décès de Mohcine Fikri, rapporte l’AFP, citant un communiqué publié par l’agence de presse officielle MAP.

Parmi les mis en cause figurent «deux agents d’autorité (cadres du ministère de l’Intérieur), le délégué de la pêche maritime, le chef de service de la délégation de la pêche maritime et le médecin chef du service de la médecine vétérinaire». Les enquêteurs ont établi que le conducteur de la cabine du camion a «reçu le signal d’un ouvrier de la société» de ramassage des ordures «d’alimenter la benne-tasseuse en électricité» alors que Mohcine Fikri était monté avec plusieurs personnes à l’arrière de cette benne «pour empêcher que ses poissons n’y soient chargés», selon le parquet. «La benne-tasseuse s’est alors mise en marche (...), provoquant ainsi la mort» de la victime.

L’enquête n’a révélé «aucun ordre d’agression de la victime par une partie quelconque» et le parquet a estimé que «les actes commis revêtent le caractère d’un homicide involontaire». Traduit sur les réseaux sociaux par le hashtag en arabe «broie-le», ce point en particulier a suscité la polémique et la colère des habitants d’Al Hoceïma, certains suspectant qu’un ou des représentants de l’autorité ont ordonné ou volontairement mis en marche le mécanisme de compactage alors que Mohcine était à l’arrière du camion.

D’après les éléments de l’enquête, Mohcine Fikri a acheté à des pêcheurs du port d’Al Hoceïma près de 500 kg d’espadon, une espèce interdite à la pêche en automne. Il a confié sa marchandise à un tiers, dont le véhicule a échappé aux habituels contrôles à la sortie du port. Signalé à la police, le véhicule a été finalement arrêté sur une avenue de la ville. Venu sur place, un représentant de la délégation de la pêche maritime «a constaté des infractions».

La police a «informé le parquet général qui a ordonné de remettre le conducteur et les poissons saisis au délégué de la pêche maritime». Le vétérinaire a alors ordonné la destruction du poisson, faute de document attestant de son origine. Il a été fait appel «à un camion de ramassage d’ordures». La société de ramassage a exigé un «ordre de destruction» écrit avant de procéder à la manœuvre. Cet ordre a été rédigé sur place et remis au représentant de la société de ramassage d’ordures. Pour le parquet, ceci «constitue (...) un faux en écritures publiques».

Agé d’une trentaine d’années, Mohcine Fikri est décédé vendredi soir, écrasé par le mécanisme de compactage d’une benne à ordures, dans la ville côtière d’Al Hoceïma (nord) alors qu’il tentait de s’opposer à la destruction de sa marchandise, de l’espadon, une espèce interdite à la pêche à cette époque de l’année.

Les circonstances atroces de sa mort ont provoqué une vague de manifestations populaires à Al Hoceïma, dans la région du Rif, et des rassemblements dans d’autres grandes villes. La ville côtière d’Al Hoceïma se situe dans la région berbérophone du Rif, connue pour ses soulèvements contre les colonisateurs espagnols et français dans les années 1920 et ses révoltes contre le pouvoir central. Guidés par Abdelkrim El Khattabi, les Rifains menèrent la guerre d’indépendance.

Victimes du colonialisme et du palais royal

Après sa victoire sur les Espagnols à Anoual, le 21 juillet 1921, ce dernier proclame la République du Rif. En mai 1926, encerclé par les troupes franco-espagnoles dirigées par Pétain, il se rend puis est déporté sur l’île de la Réunion. En 1958, soit deux ans après l’indépendance du Maroc, les Rifains se soulèvent encore contre le pouvoir central qui a usé d’une répression sanglante. Le 19 janvier 1984, les habitants du Rif se révoltent contre l’injustice du palais royal.

Le mouvement de protestation est déclenché à Al Hoceïma quand les élèves manifestèrent contre l’augmentation des frais d’inscription et de scolarité, puis à Nador. En mars 2012, le régime marocain a mené une campagne de répression dans la région du Rif et notamment dans les villes d’Aith Bouayach, Boukidarn et Imzouren.

Elle est entamée à Al Hoceïma et Nador avec l’intervention des forces de l’ordre lors des manifestations pacifiques des militants de l’Association nationale des diplômés-chômeurs au Maroc (ANDCM). Des manifestants ont été condamnés à de lourdes peines de prison ferme et aucune poursuite n’a été requise contre les forces de l’ordre.