Le retour des «revenants» peut être l’opportunité pour les franchises africaines de gonfler leurs rangs

Aujourd’hui, avec Daech, on assiste à un mouvement de repli vers l’Afrique, en particulier vers les pays où l’instabilité facilite le déploiement des réseaux terroristes et leur enracinement local et régional.

- Selon les dernières déclarations du commissaire de la paix et de la sécurité de l’UA, Smaïl Chergui, l’Afrique va faire face au retour de 6000 «jihadistes» partis combattre en Syrie et en Irak avec le groupe terroriste Daech. Que représente ce retour pour l’Afrique en général et pour les pays du Maghreb en particulier ?

A chaque fois qu’une organisation terroriste est défaite quelque part, elle opère un repli sur une autre région ou dans un pays voisin. Cela lui évite de plus grandes pertes, lui permet de trouver un refuge, de reconstituer ses forces et de repenser une nouvelle organisation ainsi qu’une nouvelle stratégie en fonction des contraintes locales. On a déjà assisté à un tel scénario en 2011 et en 2012 lorsque Al Qaïda central a subi de lourdes pertes au Pakistan et au Yémen, dont entre autres l’élimination de Ben Laden à Habottabad.

L’organisation a alors eu besoin d’une visibilité nouvelle pour sa survie et pour conserver sa pertinence dans la mesure où les soulèvements populaires nord-africains de 2011 l’ont littéralement prise de court et qu’ils ont représenté un revers de taille puisqu’ils démontraient que le changement pouvait se faire en son absence. L’organisation a fait preuve d’une forte résilience.

Elle a su saisir l’occasion qu’a représenté la multiplication des foyers d’instabilité qui a suivi ces soulèvements et la propagation de cette instabilité à des territoires qui ne furent pas directement concernés par ces soulèvements comme le Mali, le Niger puis la Côte d’Ivoire ou encore le Burkina Faso. Al Qaïda a tôt fait de profiter de l’instabilité croissante pour devenir partie intégrante des bouleversements en cours.

L’hécatombe subie en 2011-2012 a provoqué la désertion massive de ses militants en direction de l’Afrique et a eu deux conséquences majeures : d’abord, un rebasculement stratégique de certains réseaux d’Al Qaïda, au Maghreb et au Sahel, et une relocalisation de ses réseaux en Afrique pour compenser leur affaiblissement sur le front asiatique. Le transfert vers la Libye, dès 2011, de certaines de ses figures importantes atteste la volonté d’exploiter les atouts et opportunités qu’offraient l’Afrique du Nord et le Sahel, et à terme l’Afrique de l’Ouest.

Ensuite, une extension continentale du djihadisme. La galaxie terroriste s’est étendue vers l’est et l’ouest de l’Afrique, à travers certaines connexions consistant essentiellement en une collaboration opérationnelle, un partage de l’entraînement et des tactiques, grâce entre autres aux relations personnelles forgées entre anciens d’Afghanistan. Aujourd’hui, avec Daech, on assiste au même mouvement de repli vers l’Afrique, en particulier vers les pays où l’instabilité facilite le déploiement des réseaux terroristes et leur enracinement local et régional.

On a donc deux organisations concurrentes qui ont trouvé en Afrique un terreau favorable à leur projet et qui sont en compétition pour rallier à leur cause les divers groupes africains. A cela s’ajoute un autre élément d’importance : plusieurs de ces groupes africains sont déjà affiliés à l’Etat islamique.

Outre Boko Haram, en 2015, Daech avait lancé sa propre branche «Grand Sahara», dirigée par Adnan Abouwalid Al Sahraoui (ancien cadre et porte-parole du Mujao) et implantée à la croisée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Par ailleurs, la perte de Syrte n’a pas éradiqué Daech de Libye. Entrée en clandestinité depuis lors, elle a tenté de démontrer sa présence en y orchestrant des attentats suicide dans l’arrière-pays et dans la région de Tripoli.

Ce que l’on peut tirer comme leçon de ces événements, c’est qu’à chaque fois qu’une organisation terroriste subit une pression forte et des pertes humaines et territoriales significatives, elle opère une dispersion de ses troupes et procède à des représailles pour montrer par des attentats spectaculaires qu’elle est toujours en capacité de nuire. Le deuxième enseignement, c’est que la perte d’un territoire est toujours suivie par un repli vers des zones limitrophes, ou par un rebasculement vers d’autres territoires plus propices, même lointains.

Le retour des «revenants» des fronts irakien et syrien peut être l’opportunité pour les franchises africaines de gonfler leurs rangs, de gagner en légitimité et de réactiver la stratégie de conquête territoriale dans les zones de vide institutionnel et politique. L’inconnue réside dans la manière dont va s’opérer la compétition entre les groupes africains affiliés à Daech et ceux affiliés à Al Qaïda. Et qui dit compétition, dit opérations spectaculaires et augmentation des attentats et des attaques dont l’objectif est de démontrer la supériorité opérationnelle et idéologique d’un groupe sur l’autre.

- Selon vous, quelle sera la mission des «revenus» une fois rentrés dans leur pays d’origine ?

Il y a peu de doute que leur destination finale soit leur pays d’origine et plus précisément les métropoles. Mais ils peuvent aussi être appelés à se rendre dans des pays voisins si le besoin était, puisque désormais les groupes terroristes sont internationaux. Ces individus radicalisés ne se considèrent pas comme vaincus, mais au contraire prêts à poursuivre le “djihad” sur d’autres champs de bataille.

C’est pourquoi ils peuvent rallier les groupes terroristes existants comme celui de Al Sahraoui ou Boko Haram, ce qui leur permettrait d’acquérir une plus grande légitimité en tant que représentants de l’organisation d’Al Baghdadi en Afrique. En ce qui concerne Daech, sa stratégie est de tirer parti des conflits locaux et/ou de situations de fragmentation et d’instabilité pour tenter d’établir des bases à partir desquelles elle va pouvoir opérer son expansion.

Le cas le plus emblématique étant bien sûr la Libye qui représente un territoire très attractif puisqu’il souffre d’une vulnérabilité sécuritaire considérable. La Libye est le seul cas d’implantation directe de Daech sur le sol africain. Pour le reste du continent, il s’agit plutôt de groupes locaux préexistants qui ont prêté allégeance à Daech. Pour autant, encore aujourd’hui, la Libye reste une zone-refuge privilégiée, considérée comme stratégique.

Daech s’y est implantée en 2014 pour compenser son affaiblissement relatif en Irak et en Syrie. Abu Al Mughirah Al Qahtani, ancien délégué de Daech dans ce pays, avait clairement déclaré dans une vidéo que l’implantation de Daech à Syrte comportait de nombreux avantages: 1- permettre de «réduire la pression sur le pays du califat, en pays de Al-Cham et en Irak», cœur de Daech; 2- tirer profit de la «situation géographique stratégique» du pays, qui «s’ouvre sur la mer, sur le désert, des montagnes, et six Etats : l’Egypte, le Soudan, le Tchad, le Niger, l’Algérie et la Tunisie ».

Puis du Soudan, aller vers l’Afrique centrale, et qui sait plus loin encore. La Libye est donc à la fois un pôle de substitution à la pression sur Daech dans son aire d’origine, mais aussi un pôle de développement, avec une côte (je cite) «qui peut être atteinte même avec un bateau rudimentaire», permettant «l’exploitation du trafic d’êtres humains», sans parler des ressources pétrolières et des stocks d’armes. Tout ceci constituant, au final, «une plate-forme de lancement sans égale pour attaquer des Etats européens et des bateaux ». (A suivre dans notre prochaine édition)