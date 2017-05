Le projet d’amnistie menace la «justice transitionnelle» en Tunisie

Réagissez

Le président tunisien Béji Caïd Essebsi

La Tunisie s’est engagée en 2013 dans un processus de «justice transitionnelle» avec l’Instance vérité et dignité, chargée de faire la lumière sur les violations des droits de l’homme.

Le projet de loi proposé par le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, qui prévoit l’amnistie pour des faits de corruption en échange d’un dédommagement, menace la justice transitionnelle, ont observé hier des organisations gouvernementales (ONG). La réaction des ONG fait suite au discours du Président prononcé mercredi dernier qui défend son projet présenté en 2015. Il a affirmé à cette occasion qu’il serait examiné au Parlement, sans pour autant donner de date.

Il a aussi fustigé les appels à manifester contre ce projet de loi dit de «réconciliation» qu’il a proposé à l’été 2015 et dénoncé par la société civile et certains partis comme une tentative de «blanchir la corruption». Il s’agit d’une «menace pour la justice transitionnelle puisqu’il accorde une amnistie à des personnes qui sont impliquées dans des crimes économiques et financiers», a déclaré à Tunis Antonio Manganella, responsable d’Avocats sans frontières, cité par l’AFP.

La Tunisie s’est engagée en 2013 dans un processus de «justice transitionnelle» avec l’Instance vérité et dignité, chargée de faire la lumière sur les multiples violations des droits de l’homme des dernières décennies. Le même responsable a également dénoncé un «message très négatif aux Tunisiens et à l’étranger (...) : on peut impunément voler et corrompre tout en étant protégé par une loi».

Le projet de loi prévoit entre autres l’amnistie de personnes, notamment des hommes d’affaires ou d’anciens du régime de Ben Ali, poursuivies pour corruption, en échange du remboursement des sommes indûment gagnées et d’une pénalité financière. «C’est un projet de loi injuste et inconstitutionnel qui va renforcer l’incertitude et l’instabilité dans la vie économique et augmenter la défiance à l’égard de l’Etat», a indiqué le responsable au Forum tunisien des droits économiques et sociaux, Abdeljlil Bedoui.

Et en cas d’adoption, le texte va instaurer «une culture de l’impunité» et ne va pas permettre de dévoiler la vérité sur tout le réseau de la corruption du temps de Ben Ali, a ajouté Amna Guellali de Human Rights Watch. Pour le président Essebsi, ce projet vise notamment à «améliorer le climat de l’investissement» dans un pays économiquement en difficulté. Il a même critiqué mercredi les appels à manifester contre ce texte. «Le président de la République (...) a pris une initiative. Bonne ou pas bonne, lui pense qu’elle est la solution. Mais le Parlement l’examinera (...), c’est la règle du jeu», a-t-il déclaré dans son discours.

Convulsions

La Tunisie a connu ces dernières semaines des convulsions multidimensionnelles qui fragilisent le processus démocratique lancé après la chute du président Zine Al Abidine Ben Ali en 2011. En février, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a procédé à un remaniement marqué par un changement de titulaire au poste stratégique de ministre de la Fonction publique, et un ancien syndicaliste a été remplacé par un dirigeant de la centrale patronale. Face aux critiques, le chef du gouvernement a purement et simplement supprimé le portefeuille.

Le 30 avril, il a limogé les ministres contestés des Finances et de l’Education, à savoir Lamia Zribi et Néji Jalloul. Mme Zribi a été au cœur d’une polémique sur la dépréciation de la monnaie nationale, tandis que le départ de M. Jalloul est réclamé avec insistance depuis plusieurs mois par un syndicat. Le limogeage des deux ministres intervient quelques jours après la visite d’une délégation ministérielle, menée par le chef du gouvernement, à Tataouine, au sud du pays, agitée depuis plusieurs semaines par des mouvements sociaux.

Mardi dernier, le président de l’Instance supérieure indépendante électorale (Isie), Chafik Sarsar, a annoncé sa démission alors que les premières municipales après la chute du régime de Zine Al Abidine Ben Ali sont fixées au 17 décembre prochain. Il a justifié sa décision par le fait qu’il ne pouvait plus travailler de manière «impartiale» et «transparente».

Mais pour le président Essebsi, quelles que soient les raisons d’une telle décision, «elles ne sont pas au niveau des grands problèmes de la Tunisie». L’actuel gouvernement d’union, à l’exemple de ses prédécesseurs, se trouve face à une grogne sociale croissante. Il est à son tour confronté à la montée de mouvements sociaux, entre autres au sud, à Kaïrouan (centre) et à Kef (nord-ouest).

Cette situation a contraint le Président à intervenir mercredi dernier à travers une allocution annonçant le recours à l’armée pour protéger dorénavant les sites de production des mouvements sociaux susceptibles d’empêcher leur exploitation. «Nous savons que c’est une décision grave, mais elle doit être prise», a déclaré Béji Caïd Essebsi. «Toute personne voulant manifester peut manifester dans le cadre de la loi (...). Mais si tu veux manifester et que la première chose que tu fais, c’est stopper la production de la Tunisie (...), si vous bloquez notre peu de ressources, où allons-nous ?» s’est-il demandé. Car «qu’avons-nous en Tunisie ?

Nous avons du phosphate, un peu de gaz et de pétrole, et nous avons du tourisme, de l’agriculture», a-t-il ajouté. Or, «le phosphate s’est arrêté pendant cinq ans», a relevé le président en allusion aux protestations sociales ayant bloqué la production pendant de longues périodes dans le bassin de Gafsa, au centre du pays.

Et de poursuivre : «C’est pourquoi du fait de toutes ces considérations (...), la décision, c’est qu’à partir de maintenant l’armée va protéger les sources de production, les ressources du peuple tunisien (...). La démocratie, sa condition essentielle c’est l’Etat de droit». Et une fois que l’armée commencera à protéger les sites, traiter avec elle sera «difficile». «Je vous mets en garde dès maintenant», a indiqué Béji Caïd Essebsi.