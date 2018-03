Le prince héritier saoudien entame sa première tournée à l'étranger en Egypte

Réagissez

Le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salmane

Le prince Mohammed Ben Salmane, entamera aujourd’hui, en Egypte, sa première tournée à l'étranger en tant que prince héritier d'Arabie Saoudite. Il est attendu au Royaume-Uni à partir de mercredi et aux Etats-Unis du 19 au 22 mars.

Cette tournée intervient alors que, sur le plan intérieur, Mohammed Ben Salmane — nommé prince héritier en juin 2017 par son père, le roi Salmane, en écartant ses rivaux — cherche à consolider son pouvoir. Fin 2017, plus de 200 personnalités influentes du royaume, dont des ministres et le prince milliardaire Al Walid Ben Talal, sont arrêtées. Cette opération spectaculaire fait suite à la mise en place d'une commission anticorruption présidée par Mohammed Ben Salmane. Dans la nuit du 26 au 27 février 2018, le roi opère un remaniement important à la tête de l'armée, en remplaçant les principaux commandants militaires, y compris le chef d'état-major.

Volet économique, en avril 2016, le Conseil des ministres approuve un vaste plan de réformes, destiné à diversifier l'économie saoudienne, trop dépendante du pétrole. Depuis la chute des prix du brut à la mi-2014, Riyad a dû fortement réduire ses dépenses publiques. Initié par Mohammed Ben Salmane, ce plan prévoit notamment de vendre en Bourse une partie du géant pétrolier Aramco, ainsi qu'une série de mégaprojets, entre autres, la cité de divertissements rivalisant avec Disney à Riyad, gigantesque zone de développement présentée comme l'équivalent de la Silicon Valley. Dans le sillage de ce plan, sont annoncées des ouvertures sociétales avec une participation croissante des femmes à la vie publique et l'ouverture de ce royaume jusqu'ici fermé à la culture occidentale. En septembre 2017, l'Arabie Saoudite, dernier pays au monde interdisant aux femmes de conduire, annonce qu'elles pourront prendre le volant à compter de juin 2018. Celles-ci restent soumises à la tutelle d'un homme pour faire des études ou voyager. Des salles de cinéma doivent rouvrir en mars prochain, après une interdiction de plus de 35 ans.



Rivalités régionales

Mohammed Ben Salmane arrive au Caire moins de trois semaines avant la réélection attendue du président Abdel Fattah Al Sissi, sans rival. Riyad et Le Caire collaborent sur d'importants dossiers régionaux, notamment la guerre au Yémen et le blocus du Qatar, dans le but de contrer l'influence de l'Iran, grand rival de l'Arabie Saoudite, au Moyen-Orient. Des manifestations pourraient ainsi émailler son déplacement en Grande-Bretagne, au sujet des ventes d'armes par des pays européens à l'Arabie Saoudite qui intervient militairement au Yémen pour aider le pouvoir face aux rebelles houthis. Sa visite aux Etats-Unis s'inscrit principalement dans le cadre des efforts de l'administration de Donald Trump de signer avec l'Arabie Saoudite un accord de coopération nucléaire. Riyad doit annoncer cette année qui construira les deux premiers de ses possibles 16 réacteurs nucléaires et des négociations sont en cours avec les Américains pour un transfert de technologie. Les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite se sont considérablement rapprochés depuis l'élection de Donald Trump, dont la position ferme envers l'Iran plaît à Riyad. Ce dernier a choisi l'Arabie Saoudite pour son premier voyage présidentiel à l'étranger. Washington annonce 110 milliards de dollars de contrats pour des ventes d'armements à l'Arabie visant à contrer les «menaces iraniennes» et combattre les islamistes radicaux. R. I.