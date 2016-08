Réagissez

Au moins 51 personnes ont été tuées samedi par un kamikaze, qui avait entre 12 et 14 ans, lors d’un mariage à Gaziantep (sud-est), rapporte l’AFP.

Attentat portant «probablement» la signature du groupe Etat islamique (EI), a annoncé hier le président turc. Recep Tayyip Erdogan a déclaré que l’attentat commis dans le centre de cette ville, le pire de l’année en Turquie, a été perpétré par «un kamikaze qui avait entre 12 et 14 ans et qui soit s’est fait exploser, soit portait des explosifs actionnés à distance». Comme il l’a déclaré dans la nuit, le Président a réaffirmé qu’il soupçonnait l’EI.

L’utilisation d’enfants ou d’adolescents comme kamikazes est apparemment une première dans la vague d’attentats particulièrement meurtriers qui secouent la Turquie depuis un an et sont imputés aux djihadistes de l’EI ou à la guérilla kurde du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). «D’où que vienne la terreur, cela ne change rien pour nous», a déclaré M. Erdogan. «En tant que nation, nous utiliserons toute notre force, unis, main dans la main, pour lutter contre le terrorisme comme nous l’avons fait le 15 juillet», a-t-il ajouté, en référence au coup d’Etat avorté mené par une faction de l’armée.

Les restes d’une veste d’explosifs ont été retrouvés sur les lieux, avait annoncé peu auparavant le parquet, confirmant la thèse d’un attentat-suicide. L’attentat a visé un mariage auquel assistaient de nombreux Kurdes, dont certains manifestaient hier leur colère contre le gouvernement qui ne les aurait pas protégés. Le député du HDP (parti kurde) de Gaziantep, Mahmut Togrul, a ainsi accusé : «Cette attaque a pris pour cible tout le peuple kurde. Ce mariage a été visé parce qu’il s’agissait d’un mariage kurde.» Un responsable turc a indiqué que le mariage «se déroulait en plein air», dans un quartier du centre de Gaziantep à forte population kurde, donnant du crédit à la piste djihadiste. Les forces de sécurité sont à la recherche de deux personnes qui accompagnaient le kamikaze. Pour M. Erdogan, les auteurs de l’attaque ont pour objectif de semer la division entre les différents groupes ethniques vivant en Turquie. Nombre de djihadistes perçoivent les Kurdes comme des ennemis.

En Syrie voisine, les milices kurdes sont en première ligne dans les combats contre l’EI et ont permis leur recul sur le terrain. Gaziantep est devenue le point de passage de très nombreux réfugiés syriens fuyant la guerre dans leur pays, dont 2,7 millions vivent en Turquie. Mais la zone abriterait, en dehors des réfugiés et des militants de l’opposition, un nombre significatif de djihadistes. Après avoir tergiversé, Ankara est plus activement impliqué aujourd’hui dans la lutte de la coalition dirigée par les Etats-Unis contre l’EI.

Sur fond d’une nouvelle politique étrangère

L’attentat a été perpétré le jour même où le Premier ministre turc, Binali Yildirim, a annoncé que son pays souhaite être «plus actif» sur la crise syrienne dans les six mois pour tenter de faire «cesser le bain de sang». «Que nous l’aimions ou pas, Al Assad est aujourd’hui l’un des acteurs» de la guerre dans ce pays et il est possible de «lui parler pour la transition», a indiqué M. Yildirim. Et de relever : «En ce qui concerne la Turquie, cela est hors de question» de le faire. «Nous pensons que le PKK, l’EI et Al Assad ne devraient pas faire partie de l’avenir de la Syrie», ajoutant que «nous allons travailler davantage. L’instabilité» en Syrie «nous fait souffrir».

Concernant les frappes syriennes contre les combattants kurdes à Hassaké au nord-est du pays, il a observé, qu’«il est clair que le régime» syrien «a compris que la structure que les Kurdes tentent de former dans le nord» de la Syrie «a commencé à devenir une menace pour la Syrie aussi», référence à l’ambition des Kurdes de relier les unes aux autres les régions sous leur contrôle, de l’autre côté de la frontière turque.

En parallèle, la Turquie souhaite améliorer ses relations avec l’Egypte. «Nous pensons que nous avons besoin de développer les relations économiques et culturelles avec l’Egypte en tant que pays qui se trouve des deux côtés de la Méditerranée», a indiqué Binali Yildirim. Les liens entre les deux pays se sont détériorrés en 2013 après la destitution par l’armée égyptienne, dirigée par le général Abdelfattah Al Sissi, du président Mohamed Morsi, issu de la confrérie des Frères musulmans et allié du président turc Recep Tayyip Erdogan et son parti l’AKP. Ce dernier avait alors condamné le «coup d’Etat» contre le président Morsi.

Le Premier ministre turc a aussi tenu un discours apaisant envers les Etats-Unis, considérés comme «notre partenaire stratégique, pas notre ennemi».Un appel à atténuer les tensions, à un moment où les relations se sont dégradées après la demande d’Ankara d’extradition du prédicateur Fethullah Gülen. «Il peut y avoir des hauts et des bas entre deux pays», a relevé M. Yildirim, mais «nous devons éliminer» ce qui «détériore nos relations», en référence au prédicateur Gülen exilé aux Etats-Unis, que la Turquie accuse d’avoir fomenté le coup d’Etat de juillet.

De son côté, le Parlement turc a ratifié un accord de normalisation des relations diplomatiques avec Israël, qui met fin à une brouille diplomatique de six ans entre les deux anciens alliés régionaux, En vertu de cet accord de réconciliation, conclu fin juin entre les deux pays et approuvé tard vendredi par les députés, Israël versera 20 millions de dollars d’indemnités à la Turquie. La Turquie pour sa part abandonne les poursuites contre les ex-chefs de l’armée israélienne pour leur implication dans l’assaut d’un navire qui a coûté la vie à dix militants turcs, en 2010 au large de Ghaza. Les relations diplomatiques israélo-turques, qui ont commencé à se dégrader au cours des années 2000, sont tombées au plus bas après cet assaut de commandos israéliens contre le Mavi Marmara, un navire affrété par une ONG humanitaire turque pour tenter de briser le blocus imposé par Israël à la bande de Ghaza.