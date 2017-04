«Le président américain s’affranchit des soupçons de connivence avec Moscou»

Réagissez

«Les monarchies du Golfe, inquiètes pour leur sécurité et la survie de leurs régimes, ne cessent de convaincre l’establishment américain de revoir sa stratégie dans la région», analyse le chercheur Hasni Abidi.

Comment expliquer le changement de position de Trump sur la Syrie en allant jusqu’à ordonner des frappes avant-hier nuit ? Quelles sont les motivations de ces frappes surprise ?

Le président américain Donald Trump vient de faire la démonstration que sa politique étrangère reste imprévisible et imprécise. Homme politique atypique et en marge de l’establishment, il est toujours dans une situation de «rodage» en matière de politique étrangère où tous les coups sont permis. Les raisons de ce revirement sont multiples. Le coût d’une frappe limitée est moins coûteux que de ne rien faire. Face à un Al Assad provocateur et dans une posture triomphante, Trump devait agir. Il réaffirme que c’est bien lui le vrai patron d’une nouvelle Amérique qui ne recule pas. Il s’affranchit de soupçons de connivence avec Moscou, il s’impose dans son camp républicain et, enfin, il règle ses comptes à Barack Obama.



Ces attaques vont-elles changer les rapports de force entre les USA et la Russie dans la région ?

Depuis la présidence Obama, Washington avait consenti de confier le dossier syrien à Moscou, Téhéran et Ankara. Il a réalisé qu’il s’est fait piéger par une nouvelle triangulaire l’excluant de la Syrie. Cette sortie forcée a été souhaitée par Obama depuis longtemps sans prévoir la suite. Poutine ne fait que remplir le vide laissé par Washington dans la région.

Cette nouvelle configuration a donné des ailes aux puissances régionales comme l’Arabie saoudite qui mène sa propre coalition au Yémen, la Turquie au nord de la Syrie ; l’Iran, en agitant ses agents dans plusieurs Etats confirme son statut de puissance en devenir. Les monarchies du Golfe inquiètes pour leur sécurité et la survie de leurs régimes ne cessent de convaincre l’establishment américain de revoir sa stratégie dans la région. Trump, en un temps record, a reçu quatre chefs d’Etat de la région. C’est dire la panique qui s’empare des pays du Moyen-Orient.



Les jours de Bachar Al Assad sont-ils comptés ?

Bachar Al Assad doit sa survie aux Russes et aux Iraniens. Faute de mieux, ses soutiens ne vont pas le sacrifier à la première alerte. Au contraire, un Al Assad affaibli est plus maniable qu’un président fort. La frappe aérienne ne va pas provoquer un changement profond. Pour des raisons de loyauté et d’ordre idéologique, Téhéran est plus attaché à Bachar que Moscou. En revanche, maintenir la pression sur le régime pour accepter le mécanisme de transition politique, selon la résolution 2254 du Conseil de sécurité, est une approche souhaitable. Réduire la capacité meurtrière du régime et protéger les civils est une priorité. De la même façon que de ne pas relâcher la garde contre les groupes terroristes.



Selon vous, comment va évoluer le conflit syrien à la lumière des événements de cette semaine ?

Il faut relancer la dynamique de négociation avec un agenda précis ayant comme référence les résolutions onusiennes et les conclusions de Genève 1 et 2. Toutes les capitales européennes et même Washington avaient fini par accepter un rôle pour Al Assad pendant la transition. Avec l’attaque chimique, il noircit son casier judiciaire devant la CPI et complique son avenir politique et l’avenir de son pays.