Le parti espagnol Podemos soutient le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination

Réagissez

Le secrétaire général du parti politique espagnol Podemos, Pablo Iglesias, a soutenu que la question sahraouie demeure parmi les préoccupations de son parti sur le plan extérieur, a rapporté hier l’APS citant l’Agence de presse sahraouie (SPS).

Comme il a rappelé que les résolutions internationales garantissent au peuple sahraoui le droit à l’autodétermination. P. Iglesias a affirmé devant les participants à une conférence organisée par son parti, suite aux derniers développements sur la scène politique espagnole, que «Podemos devrait être présent et soutenir toutes les causes justes à l’instar de la cause sahraouie». Plusieurs partis politiques espagnoles à l’instar du Parti nationaliste basque ont lancé récemment des appels exigeant de leur gouvernement de «réparer les erreurs du passé en parachevant le processus de décolonisation du Sahara occidental et la tenue d’un référendum d’autodétermination» puisque l’Espagne présidera, en décembre prochain, le Conseil de sécurité des Nations unies. Dans ce sens, le coordinateur espagnol des associations amies avec le Sahara occidental (CEAS-Sahara), José Taboada, a affirmé vendredi que l’Etat espagnol doit adopter, en décembre prochain lorsqu’il présidera le Conseil de sécurité de l’ONU, des mesures réelles afin de «fixer une date pour la tenue d’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental». La CEAS rappelle «la responsabilité juridique de l’Espagne comme puissance administrant la dernière colonie en Afrique» et exige «une position ferme de l’Espagne, conformément au droit international».