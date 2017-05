Le Nord sous la pression des réfugiés congolais des Kasaï

Réagissez

Plus d’un mois déjà et le flot ne se tarit pas. Chaque jour, des centaines d’habitants des Kasaï traversent la frontière de l’Angola pour échapper aux violences meurtrières qui agitent les provinces du centre de la République démocratique du Congo (RDC).

Autour de la ville de Dundo, dans l’extrême-nord angolais, à quelques kilomètres de la RDC, au moins 20 000 d’entre eux, dont plus d’un tiers d’enfants, selon l’ONU, s’entassent déjà dans trois camps de fortune, dans des conditions d’une extrême précarité. Depuis août 2016, la région des Kasaï est en proie à de graves violences causées par le soulèvement des partisans d’un chef coutumier local, Kamwina Nsapu, tué par les forces de l’ordre après s’être opposé aux autorités. Les combats qui y opposent les forces de sécurité et miliciens et les affrontements entre ethnies qui les accompagnent ont déjà fait des centaines de morts et provoqué l’exode de plus d’un million de déplacés, selon les Nations unies.

Rien que le week-end dernier, les forces de sécurité angolaises ont évacué de la zone frontière 1400 réfugiés, dont des dizaines gravement blessés ou brûlés, qui venaient d’entrer en Angola, a précisé le Haut commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), cité par l’AFP. Les premiers arrivés ont trouvé refuge dans des bâtiments en dur. Les autres vivent sous des bâches en plastique ou dorment à la belle étoile, exposés aux pluies et à la chaleur. Les enfants sont les plus vulnérables. Ici, ils sont décimés par la diarrhée, la fièvre ou le paludisme. «Nous n’avons ici que deux médecins pour plus de 4000 réfugiés», a observé François Kamabo, de l’Unicef. Et de poursuivre : «Les enfants meurent, faute de médicaments ou de nourriture, les conditions d’hygiène sont très mauvaises. Il arrive que l’on doive partager un kilo de riz pour douze personnes...»

A Dundo, le HCR, l’Unicef et des ONG telles que Médecins sans frontières (MSF) ont dépêché en urgence des équipes pour organiser l’accueil des Congolais des Kasaï. Mais à près de 1000 kilomètres de la capitale, leur mission relève du cauchemar logistique. «Nous n’avons que deux médecins de MSF-Espagne qui se trouvaient à Luanda pour l’épidémie de fièvre jaune», a indiqué un responsable de MSF.