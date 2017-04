Le monde ne sera pas plus sûr en 2017

Réagissez

Une étude du courtier en assurances international Aon révèle que le nombre d’attaques terroristes dans le monde a augmenté de 14 % en 2016 par rapport à 2015 et, pour ce qui concerne les pays occidentaux, de 175 %.

Il y a eu, l’an dernier, 4151 actes de terrorisme dans le monde, contre 3633 en 2015, selon le décompte établi par les experts d’Aon. Dans les pays occidentaux, ce nombre est passé de 35 en 2015 à 96 en 2016, indique le courtier, qui a publié jeudi sa carte 2017 des risques politiques, du terrorisme, du populisme et de la violence politique. Malgré cette forte augmentation du nombre d’actions terroristes dans les pays occidentaux, elles ne représentent toutefois que 3% de la violence terroriste au niveau mondial, précisent les experts d’Aon qui ont établi leur carte en collaboration avec les spécialistes du cabinet Roubini Global Economics et Risk Advisory Group.

Cette carte (consultable en s’inscrivant à Aon Risk Map) illustre un accroissement prévisible en 2017 de ces risques, avec 17 pays classés au niveau le plus élevé. Pour la seconde année consécutive, davantage de pays sont montés dans l’échelle des risques (19) que descendus (11). «Le scénario n’est pas rose pour 2017», a confié à la presse Louis Bollaert, directeur des risques politiques chez Aon France. «Nous ne voyons vraiment pas de raisons pour que la situation s’améliore. Les effets cumulés des risques politiques, économiques et terroristes se conjuguent pour créer un climat extrêmement incertain», a-t-il ajouté.

La menace terroriste, fait remarquer Aon, s’intensifie, touchant de plus en plus de secteurs d’activités dans des pays toujours plus nombreux, usant de modes opératoires toujours plus variés et meurtriers. Les impacts sont multiples : pertes humaines, interruptions d’activités et perturbations dans les chaînes d’approvisionnement. D’autres menaces se développent à l’échelle géopolitique, entraînant une augmentation des dépenses militaires, une poussée de l’autoritarisme dans certains régimes et l’affaiblissement du consensus entre les Etats.

Perspective peu optimiste

Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord abritent la plus forte concentration de pays à risques élevés ou majeurs ; ils présentent des risques politiques aggravés et des niveaux élevés de violences politiques (notamment en Irak, en Syrie, au Yémen et en Libye) qui s’étendent aux pays voisins et portent préjudice aux échanges commerciaux et au secteur du tourisme. Dans le communiqué accompagnant la diffusion de la carte 2017, Aon estime « qu’il est peu probable que les risques de violences politiques décroissent en 2017 (…). Les pertes territoriales pour le groupe Etat islamique en Irak et en Syrie vont probablement mener à la dispersion du réseau jihadiste, entraînant des risques sérieux pour des douzaines de pays de la région et au-delà, en particulier en Europe et en Asie ».

Quid de l’Afrique ? Le site Long War Journal répond en partie à la question.

II a compilé les chiffres des attaques terroristes dans 3 pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) qui sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ces trois pays totalisent 257 attaques en 2016, soit une hausse impressionnante de 150% par rapport à l’année précédente. Au Mali, les casques bleus de la Minusma ont payé un lourd tribut à la lutte contre le terrorisme. 26 soldats de la paix ont été tués lors d’attaques, soit deux fois plus qu’en 2015.

De nombreux militaires ont été tués par des IED, des engins explosifs improvisés. C’est de loin la technique la plus utilisée par les terroristes. Mais il faut y ajouter des tirs de mortier, des attentats suicide, des enlèvements…Malgré sa puissance, l’armée française ne dissuade pas les terroristes de commettre des attentats. Elle a été visée à 35 reprises, loin certes des 88 attaques subies par les forces maliennes. L’extrême nord-est du Mali, la région de Kidal, est le plus touché avec 88 attaques. C’est le secteur où le groupe Ansar Eddine est le plus actif. Il a revendiqué 84 opérations.