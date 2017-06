Le makhzen veut étouffer la révolte du Rif

Réagissez

Le leader du mouvement Hirak, Nasser Zefzafi, et ses principaux meneurs ont été arrêtés ces dix derniers jours par la police. Ils sont accusés d’«atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat». Au total, 86 animateurs de Hirak Errif sont poursuivis par la justice marocaine.

Des centaines de personnes ont de nouveau manifesté jeudi soir à Al Hoceïma, ville du nord du Maroc, où des heurts ont brièvement opposé en journée jeunes et policiers.

Des groupes de jeunes se sont rassemblés par surprise dans le quartier Sidi Abed en fin d’après-midi pour exiger «la libération» des leaders emprisonnés de la contestation qui secoue depuis sept mois cette région du Rif. Selon l’AFP qui rapporte l’information, ils ont été repoussés sans ménagement par les policiers, et plusieurs d’entre eux ont alors lancé des pierres sur les forces de l’ordre. Faisant usage de quelques grenades lacrymogènes, la police a procédé à plusieurs interpellations et chargé pour disperser les protestataires. Les affrontements qui ont fait deux blessés ont cessé vers 18H30. « Il s’agit des premières violences depuis dix jours » à Al-Hoceima, épicentre du «hirak» (la mouvance), mouvement populaire qui revendique depuis des mois le développement du Rif, qu’il juge « marginalisée ».

Après la rupture du jeûne, des centaines de personnes se sont de nouveau regroupées dans Sidi Abed, à l’endroit même des affrontements. Le rassemblement s’est déroulé jusqu’à minuit et cette fois sans aucune violence, alors que les forces de l’ordre avaient pris position à environ 300 mètres en contrebas. Il y avait de nombreuses femmes et enfants parmi la foule qui scandait ses habituels slogans: « nous sommes tous Zefzafi », « liberté pour les prisonniers », ou « dignité pour le Rif ». La situation s’était tendue ces trois dernières nuits à Al-Hoceïma, où les policiers prennent position au cœur des quartiers pour prévenir tout rassemblement. Des média marocain y voient « une stratégie de l’étouffement » pour « imposer le silence ». Des heurts avaient eu lieu les 26 et 27 mai, dans les jours précédents l’arrestation de Zefzafi, ainsi que vendredi dernier à Imzouren. La contestation a commencé fin octobre 2016 au lendemain de la mort d’un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordure.

A rappeler que Le leader du mouvement « Hirak », Nasser Zefzafi, et ses principaux meneurs ont été arrêtés ces dix derniers jours par la police. Ils sont accusés d’« atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ». Au total, 86 personnes sont poursuivies par la justice, a indiqué jeudi le porte-parole du gouvernement marocain, Mustapha El Khalfi. Les manifestations nocturnes sont quotidiennes depuis lors à Al-Hoceïma, ainsi que dans la localité voisine d’Imzouren.