L es djihadistes du groupe Etat islamique (EI) ont perdu Syrte, leur fief en Libye, selon l’AFP citant des sources officielles. La «victoire» à Syrte a été proclamée hier par le gouvernement libyen d’union nationale (GNA).Victoire qui marque «le retour» de la ville dans le giron de l’Etat. «Nos forces ont repris le contrôle total de Syrte», a indiqué le porte-parole de l’opération militaire, Reda Issa. Elles «ont constaté aujourd’hui un effondrement total» des djihadistes.

La défaite de l’EI à Syrte renforce le GNA qui peine, depuis son installation fin mars à Tripoli, à asseoir son autorité dans un pays dévasté par les conflits depuis la chute d’El Gueddafi en 2011.

Les Etats-Unis ont bombardé pour la première fois l’EI en Libye le 13 novembre 2015, tuant l’Irakien Abou Nabil, présenté comme le chef du groupe dans le pays. Mais selon Tripoli, cet homme est le chef de l’EI dans la seule région de Derna. Le 19 février dernier, des avions américains ont lancé des raids sur un camp d’entraînement de l’EI à Sabrata, à 70 km à l’ouest de Tripoli, faisant une cinquantaine de morts.

De son côté, le GNA a annoncé le 12 mai dernier le début de la bataille de Syrte, située sur les bords de la Méditerranée, à 450 km à l’est de Tripoli.

Durant les premières semaines de combats, les forces loyales ont repris la majeure partie de cette cité conquise en juin 2015 par l’EI, qui cherche à s’implanter en Libye pour étendre son influence en Afrique du Nord. Mais la bataille s’est enlisée en raison, entre autres, de la prudence adoptée par les forces proches du GNA pour éviter de nouvelles pertes et protéger les civils pris au piège dans la ville. Les djihadistes étaient ces derniers mois acculés dans le quartier Al Giza Al Bahriya. «Le retard de l’assaut final est dû (...) principalement au fait qu’il s’agit de combats de rues très violents» et «le groupe EI reste déterminé à défendre ses positions jusqu’aux derniers mètres carrés», a observé R. Issa le mois dernier. Pour lui, le plus important pour les forces loyales au GNA est de préserver la vie des combattants «mais également les civils» que l’EI «utilise comme boucliers humains. Il nous faut donc avancer lentement et par à-coups».



Vide du pouvoir

En perdant Syrte, l’EI est freiné dans ses ambitions d’expansion hors de Syrie et d’Irak, mais les djihadistes sont susceptibles de rester actifs en continuant à profiter du vide du pouvoir en Libye. Les luttes entre factions et milices lui ont laissé le champ libre pour s’implanter d’abord dans l’Est, puis sur le littoral. Le nombre de djihadistes de l’EI encore en Libye est inconnu. Des responsables américains et français estimaient il y a quelques mois qu’ils étaient de 5000 à 7000. Mais selon un porte-parole des forces loyalistes, ils ne dépassaient pas le millier lors de l’offensive sur Syrte lancée à la mi-mai. La communauté internationale espère que la reprise de Syrte renforcera la position du GNA, installé à Tripoli depuis le printemps mais toujours en quête de légitimité. Il se heurte notamment à l’opposition d’un Exécutif parallèle basé dans l’Est, dont le Parlement refuse de reconnaître sa légitimité.