Le gouvernement malien préfère réaliser d’autres chantiers au lieu d’aider à la construction de la paix

- Depuis l’Accord d’Alger, qu’est-ce qui a vraiment changé sur le terrain ?

En revenant au document signé en juin 2015 à Bamako, et à l’ensemble de son programme qui avait été ficelé par le Comité de suivi présidé par l’Algérie, le constat est vraiment inquiétant. Parce qu’on ne peut pas montrer des évolutions concrètes réalisées à travers l’Accord d’Alger. Aujourd’hui, il n’y a pas d’infrastructures ni d’autres chantiers de haut niveau qui attestent de l’application dudit Accord.

Sur le plan de la communication, on parle de l’Accord dans toutes les réunions officielles importantes, on parle également des commissions qui ont leurs prérogatives sur le papier, mais qui ne dépassent pas ce cadre. Aucune de ces commissions nommées à Bamako n’a encore au niveau local sa propre sous-direction ou une antenne opérationnelle.

D’un autre côté, on constate que le gouvernement malien tente de relancer des anciens chantiers. Alors qu’il est engagé dans un processus de paix laborieux avec les belligérants qui ont prouvé leur présence sur le terrain et qui ont accepté de collaborer. Le gouvernement malien préfère réaliser d’autres chantiers au lieu de renforcer et d’aider à la construction de la paix.

Ceci met davantage en difficulté l’Accord d’Alger, sachant qu’il y a d’autres paramètres qui n’ont pas été pris en compte, notamment les questions qui ont fait débat, comme par exemple la période intérimaire qui avait pour mission d’organiser les élections, préparer les sites pour le retour des réfugiés, constituer un répertoire électoral transparent, de discuter ou donner son avis sur la nouvelle loi électorale, le découpage territorial. Mais, visiblement, il y avait un autre agenda en parallèle qui s’est mis en place, celui de Bamako.

- Pensez-vous que l’Algérie joue pleinement son rôle à travers le Comité de suivi de cet accord ?

C’est un fait, le gouvernement algérien s’est toujours montré incontournable dans la résolution des conflits dans la région du Sahel. Une fois de plus, la communauté internationale lui confie la direction des négociations ; c’est l’Algérie qui préside le Comité de suivi de l’Accord. L’Algérie est également présente dans la réalisation de certains projets de coopération, rappelle la responsabilité et l’engagement de tous dans ce processus, et sait très bien ce qui se passe sur le terrain.

Cependant, on constate souvent le silence d’Alger sur certaines questions. Rebondir et faire l’arbitrage, c’est bien, mais ce n’est pas suffisant pour un pays qui est chef de file de la médiation et qui dirige le comité de suivi de l’Accord d’Alger. En termes de mise en garde et de mobilisation, l’Algérie peut faire beaucoup mieux et s‘impliquer avec fermeté. Sans oublier que sur le plan de l’action humanitaire, l’Algérie dispose de sa propre organisation qui avait fait son travail sur les frontières en 2012 et la région de Kidal. D’ailleurs, il existe un projet d’aide humanitaire dans l’accord, mais qui peine à démarrer.

- Le mois prochain se tiendra une importante conférence à Bamako ; qu’en attendez-vous?

La prochaine conférence de haut niveau doit être l’occasion pour tous les acteurs de recadrer rigoureusement l’Accord d’Alger. Le gouvernement malien doit respecter ses engagements et cesser de faire semblant de nier l’existence de tous les groupes. Ce sont des groupes politico-militaires qui sont dans l’Azawad et qui ont un projet de société et assurent la sécurité dans certaines villes bien mieux que les forces étrangères.