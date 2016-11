Réagissez

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale et l’ONU à prendre leurs responsabilités face à cette grave escalade coloniale israélienne qui menace de provoquer un embrasement général.

Ignorant les récentes résolutions de l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) qui ne donnent aucun droit à l’Etat hébreu sur la ville sainte d’El Qods (Jérusalem-Est) et sur ses lieux saints, le gouvernement de droite et d’extrême droite israélien vient de décider de nouvelles mesures visant à judaïser encore plus cette ville qu’il veut totalement isoler du reste de la Cisjordanie occupée. Selon des sources médiatiques israéliennes, le ministre israélien des Transports Israël Katz a demandé le lancement du projet d’un train rapide devant relier la ville de Tel-Aviv à la ville sainte d’El Qods.

Ce ministre du Likoud, le plus grand parti de droite, veut une station souterraine proche de ce qu’ils appellent le «Mur des lamentations» qui n’est en fait que le mur ouest de la mosquée d’El Aqsa. Pour réaliser ce projet, il faut creuser un tunnel de deux kilomètres de long et de 80 mètres de profondeur autour de la vieille ville. Ce nouveau projet s’ajoute à celui du téléphérique qui rattachera Djebel Ezeitoun qui surplombe la mosquée El Aqsa au Mur des lamentations. Un projet dénoncé par le comité exécutif de l’Unesco, depuis deux semaines seulement.

Crimes en série

Ces nouveaux projets annoncés après les résolutions de l’Unesco renforçant le caractère palestinien de la ville sainte et de ses lieux saints sonnent comme un défi lancé par le gouvernement de Benyamin Netanyahou à l’ONU et au reste de la communauté internationale qui n’ont toujours pas reconnu l’annexion de cette ville après son occupation en 1967. Le Premier ministre israélien avait dénoncé les résolutions de l’Unesco avant de retirer son ambassadeur auprès de cette organisation onusienne. Son ministre de l’Education, Naftali Bennett, personnalité extrémiste, chef du parti Le foyer juif, représentatif des colons, avait qualifié les résolutions de l’Unesco de «soutien immédiat au terrorisme islamique».

Pour le ministère palestinien des Affaires étrangères, les ministres du gouvernement et les piliers de la droite israélienne sont en compétition sur l’élaboration des plans et l’exécution de projets visant à voler plus de territoires aux Palestiniens pour les réserver à l’expansion coloniale et assiéger la présence palestinienne dans des cantons isolés, transformant leur vie en un enfer insupportable. «Les Israéliens ferment complètement la porte à toute chance de création d’un Etat palestinien viable, indépendant et souverain doté d’une continuité territoriale», a dénoncé le MAE palestinien.

L’appel de détresse des Palestiniens

Dans un communiqué publié hier, le ministère palestinien des Affaires étrangères a déclaré en outre que «les récentes décisions du ministre israélien Israël Katz viennent dans ce contexte». Il a évoqué le train reliant Tel-Aviv à la vieille ville et au train léger devant relier El Qods à plusieurs colonies israéliennes bâties sur des terres palestiniennes en Cisjordanie occupée.

Les Palestiniens ont vivement dénoncé «ces nouveaux projets coloniaux et de judaïsation» et souligné qu’«ils sont le prélude à une annexion israélienne progressive de vastes zones de la Cisjordanie occupée». Comment ? Par la liaison de grands blocs de colonies, y compris dans la ville d’El Qods, à des villes israéliennes voisines, ce qui aboutira à isoler la ville sainte de son environnement palestinien, à changer ses paramètres et à dissoudre son identité pour faire de ses habitants palestiniens une minorité noyée dans un océan de colons juifs dans le projet du «grand Jérusalem».

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a averti des conséquences désastreuses de ces projets expansionnistes qui minent toutes les chances de réalisation de la paix. «Israël considère le silence de la communauté internationale qui se suffit de communiqués timides dénonçant la colonisation comme un feu vert pour la poursuite de la démolition de la solution à deux Etats et d’avaler encore plus de territoires palestiniens», a averti le ministre palestinien des Affaires étrangères. Celui-ci conclura son communiqué en appelant la communauté internationale et l’ONU à prendre leurs responsabilités devant cette grave escalade coloniale israélienne qui menace de provoquer un embrasement général.