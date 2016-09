Le drame des migrants subsahariens

Réagissez

Au total, 3211 personnes sont mortes ou portées disparues.

Plus de 300 000 migrants et réfugiés ont traversé la Méditerranée pour se rendre en Europe en 2016, a indiqué hier le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR). «Le nombre de réfugiés et migrants ayant atteint les côtes européennes a dépassé la barre des 300 000 aujourd’hui», a déclaré un porte-parole du HCR, William Spindler, lors d’un point de presse à Genève. Ce chiffre est nettement inférieur aux arrivées enregistrées durant les neuf premiers mois de 2015 (520 000), mais il reste supérieur à celles enregistrées sur l’ensemble de l’année 2014 (216 054).

Bien que le nombre de migrants enregistrés cette année soit inférieur au bilan de 2015 (-42%), le nombre de morts n’est que très légèrement inférieur (-15%) à celui de l’an dernier, relève le HCR. Au total, 3211 personnes sont mortes ou portées disparues. «Avec ce taux, 2016 sera l’année la plus meurtrière pour la mer Méditerranée», a relevé le porte-parole du HCR. Presque tous les migrants et réfugiés traversant la Méditerranée tentent de rejoindre la Grèce et l’Italie.

Quelque 48% des personnes arrivant en Grèce sont des Syriens, 25% viennent d’Afghanistan, 15% d’Irak, 4% du Pakistan et 3% d’Iran. Ceux qui arrivent en Italie viennent à 20% du Nigeria et à 12% d’Erythrée. Ils sont également 7% à venir de Gambie, 7% de Guinée, 7% du Soudan, 7% de Côte d’Ivoire, selon le HCR.

L’accord conclu en mars entre l’Union européenne et la Turquie a fait chuter les arrivées sur l’île grecque Egée orientale, proche des côtes turques, qui avaient explosé à plusieurs milliers par jour durant l’été 2015, quand l’Europe accueillait les populations fuyant la misère et les conflits, notamment les Syriens. Concernant le plan de relocalisation adopté en septembre 2015, qui porte sur 160 000 demandeurs d’asile arrivés en Grèce et en Italie, moins de 5000 ont été relocalisés dans les 28 pays de l’UE, a déploré hier le HCR.