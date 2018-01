Le désenchantement s’est installé. Il faut réformer l’appareil de l’Etat

Réagissez

- Quelle évaluation faites-vous des événements survenus du 8 au 12 janvier 2018 en Tunisie ?

Plusieurs facteurs se sont conjugués pour aboutir à ces événements dont le déclencheur fut l’entrée en application de la loi de finances 2018, avec son impact direct ou indirect sur la hausse des prix. D’abord, s’il est vrai que les prix des produits de toute première nécessité (pain et pâtes alimentaires) n’ont pas changé, l’augmentation des prix des carburants ou le point supplémentaire de la TVA impactent les conditions générales des revenus faibles et moyens. Sans oublier le fait que la chute libre du dinar amplifie la dégradation du pouvoir d’achat et contribue à l’augmentation du coût de la vie.

Ensuite, il y a à souligner le ras-le-bol de la population. Les gens attendent depuis longtemps la réalisation des promesses des gouvernants. Leur patience a des limites et c’est le désenchantement qui s’installe. Ils ne croient plus aux belles paroles. Ils réagissent, ils manifestent, d’autant que, malheureusement, le gouvernant est défaillant en matière de communication. Il y a une sorte de rupture entre les gouvernés et les gouvernants qui ne réagissent, semble-t-il, pas au pouls de la rue, voire même qu’ils n’en sont pas conscients.

Enfin, il ne faut pas négliger que le mois de janvier est synonyme en Tunisie de confrontations sociales. La première grève générale de l’histoire du pays, c’était le 26 janvier 1978 ; la révolte du pain, les 3 et 4 janvier 1984 ; la chute de Ben Ali, le 14 janvier 2011. Donc, il y a des craintes particulières durant ce mois de janvier, en rapport avec les protestations d’ordre social.

- Est-ce donc un signal dénotant l’échec de la transition socioéconomique ?

Le modèle de développement tunisien s’est essoufflé longtemps avant 2011. Il y a donc une obligation de concevoir un nouveau modèle économique pouvant absorber ces 650 000 chômeurs et, surtout, réformer l’Etat et lutter contre la corruption. La transition économique aurait dû donc être faite bien avant la chute de Ben Ali, en 2011.

Ce modèle d’économie exportatrice ne peut plus satisfaire les demandes d’emploi d’un enseignement supérieur qui met annuellement sur le marché plus de 60 000 diplômés. Le tourisme aurait dû être réformé, lui-aussi, depuis longtemps. C’est par le conservatisme de ses dirigeants que la Tunisie a vu tarder sa transition, d’où ces problèmes structurels qui se sont avérés aujourd’hui plus aigus.

- C’est donc la faute des gouvernements successifs ?

Juste après la chute de Ben Ali et pendant la préparation de la nouvelle Constitution, entre 2011 et 2014, le contexte focalisait plutôt sur l’installation des institutions de la nouvelle République. La situation dans le pays n’encourageait pas à s’attaquer au volet socioéconomique. Il fallait sortir de la phase provisoire de l’appareil de l’Etat. Il y avait un sorte de deal avec le peuple pour patienter en matière socioéconomique. Mais la situation s’est dégradée.

Les gouvernements provisoires ont dilapidé les réserves du pays. Ce qui a caractérisé les politiques gouvernementales, en matière économique, c’est l’absence de vision stratégique. Il n’y avait pas de nouvelles méthodes et approches pour réformer fondamentalement le modèle. La tentative du gouvernement de Habib Essid (février 2015 – août 2016) est certes louable. Mais il a été renversé par ceux-là mêmes qui l’ont installé.

- Que faut-il faire pour sauver la démocratie ?

Il est impératif de trouver des solutions en matière socioéconomique. Il faut également avancer courageusement en matière de lutte contre la corruption pour assainir l’appareil de l’Etat et les circuits économiques et financiers. Il y a un constat affligeant d’absence de réformes structurelles. Or, c’est l’Etat qui doit être réformé. De nouveaux rapports sont également nécessaires entre l’Etat et le citoyen en matière de libertés et de comptes à rendre.

- On dirait que vous n’êtes pas optimiste pour l’avenir de la Tunisie ?

Nous ne devons jamais perdre espoir.