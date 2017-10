Le dernier quart d’heure de Daech en Syrie

Réagissez

L’organisation autoproclamée Etat islamique (EI) vit ses derniers moments dans le Bilad Echam (Syrie, ndlr). Ses places fortes tombent comme des châteaux de cartes, les unes après les autres.

Damas a annoncé hier que les unités de l’armée arabe syrienne ont repris le contrôle de Mayadine, l’un des derniers bastions de Daech dans l’est de la Syrie. Appuyée par les frappes de l’aviation russe, l’armée syrienne avait déjà réussi jeudi à entrer dans Mayadine, capturant quatre quartiers et acculant les terroristes du groupe criminel au fleuve de l’Euphrate, qui jouxte la ville dans la province de Deir Ezzor.

«Des unités des forces armées (...) ont repris le contrôle de la ville de Mayadine à Deir Ezzor», a déclaré l’agence de presse officielle Sana, qui cite une source militaire. «Un grand nombre de terroristes de Daech ont été tués», a ajouté la même source. «Nos unités pourchassent ceux qui restent de Daech et qui ont pris la fuite (...), tandis que d’autres unités retirent les mines et les explosifs enfouis par les terroristes dans les rues et les places de la ville», a indiqué un bandeau de la télévision étatique syrienne.

Les terroristes de Daech, qui contrôlaient il y a peu de temps encore largement la province de Deir Ezzor, sont aujourd’hui sous le coup de deux offensives distinctes dans cette région riche en pétrole et frontalière de l’Irak. D’un côté, l’armée syrienne a rapidement progressé depuis l’ouest vers l’Euphrate, grâce au soutien de l’aviation russe. De l’autre, une alliance de combattants kurdes et arabes soutenue par Washington, les Forces démocratiques syriennes (FDS), est engagée du côté est de l’Euphrate. Mayadine avait récemment été décrite par une source militaire syrienne comme la «capitale sécuritaire et militaire» de Daech dans la province de Deir Ezzor. C’est notamment à Mayadine et Boukamal, une autre localité tenue par l’EI à la frontière irakienne, que des terroristes ont trouvé refuge après avoir fui Raqqa, qu’ils sont en passe de perdre.

A propos de Raqqa justement, la coalition antiterroriste internationale menée par Washington a annoncé hier qu’une centaine de combattants de Daech basés dans cette ville se sont rendus ces dernières 24 heures. La coalition avait estimé jeudi que 300 à 400 combattants de Daech se trouvaient encore à Raqqa, avec des centaines de civils pris au piège dans cette ville aux mains des terroristes depuis 2014. «Ces dernières 24 heures, environ 100 terroristes de Daech se sont rendus à Raqqa et ont été évacués de la ville», a souligné dans un communiqué la coalition qui soutient sur le terrain les FDS. La même source a précisé que les combattants étrangers de Daech se trouvant encore dans cette ville «ne sont pas autorisés à quitter Raqqa».

Plus tôt, l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) avait indiqué que «tous les combattants syriens» de l’EI étaient «sortis de la ville de Raqqa ces cinq derniers jours en vertu d’un accord entre les Forces démocratiques syriennes et Daech». Le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane, a parlé de 200 terroristes. Daech a perdu une grande partie des vastes territoires conquis en 2014 en Irak et en Syrie.