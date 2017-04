Réagissez

Les Etats-Unis ont annoncé, jeudi, ne plus faire du départ du président syrien une «priorité».

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadrice américaine à l’Organisation des Nations unies (ONU), Nikki Haley. «Il faut choisir ses batailles», a dit Nikki Haley, citée par l’AFP. «Quand vous regardez la situation, il faut changer nos priorités, et notre priorité n’est plus de rester assis là, à nous concentrer pour faire partir Al Assad», a-t-elle ajouté.

«Notre priorité est vraiment de regarder comment on peut obtenir des résultats. Avec qui devons-nous travailler pour réellement faire une différence pour les gens en Syrie ?» a questionné Nikki Haley depuis le siège de la mission américaine auprès de l’ONU. Elle a également affirmé ne pas vouloir se focaliser sur le sort de Bachar Al Assad «de la même façon que l’administration précédente».

Plus tôt dans la journée, le secrétaire d’Etat américain, Rex Tillerson, avait déjà évoqué ce changement de vision de la diplomatie américaine concernant la Syrie. «Le sort du président Al Assad, à long terme, sera décidé par le peuple syrien», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Ankara avec son homologue turc Mevlüt Cavusoglu. L’administration de Barack Obama a fait du départ de Bachar Al Assad un objectif-clé de sa politique en Syrie. Le nouveau président Donald Trump a préféré concentrer son attention sur la lutte contre le groupe Etat islamique (EI).

Le chef de la diplomatie américaine doit se rendre à Moscou le mois prochain pour une rencontre avec des dirigeants russes. Sa visite en Turquie est axée sur la Syrie, au lendemain de l’annonce par Ankara de la fin de son opération militaire lancée en août dans le nord de ce pays afin d’en chasser les djihadistes de l’EI et les milices kurdes syriennes. La Turquie n’apprécie pas le soutien apporté par Washington en Syrie aux milices kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) dans la lutte contre l’EI. Ankara, qui appuie de son côté d’autres groupes armés sous la bannière de «l’Armée syrienne libre», considère les YPG comme un groupe terroriste émanant du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Les YPG forment la branche armée du Parti de l’union démocratique (PYD), le groupe à majorité kurde qui domine une partie du nord de la Syrie, le Kurdistan syrien connu sous le nom de Rojava. Leurs combattants se sont notamment illustrés à l’occasion de la bataille de Kobané, en octobre 2014. En février 2016, Ankara a mené des bombardements depuis sa frontière contre des positions des milices kurdes affirmant avoir agi en représailles à des tirs venus de Syrie. Les Occidentaux ont condamné ces attaques, notamment la France et les Etats-Unis, qui ont appelé à l’arrêt des frappes.

Les six ans d’engagement

Le 29 avril 2011, un mois après les premières manifestations pacifiques violemment réprimées par le régime, Washington impose des sanctions économiques contre plusieurs responsables syriens. Le 19 mai, Barack Obama appelle Bachar Al Assad à diriger la transition ou à se retirer du pouvoir. Le 18 août, Washington et ses alliés occidentaux exhortent pour la première fois Bachar Al Assad à partir. Le 24 octobre de la même année, l’ambassadeur américain Robert Ford quitte la Syrie pour «raisons de sécurité». Damas rappelle son ambassadeur à Washington. Robert Ford va multiplier pendant plus de deux ans les allers-retours entre les Etats-Unis et la Turquie pour rencontrer les dirigeants de l’opposition installés près d’Istanbul.

En août 2013, l’armée syrienne est accusée d’avoir utilisé des armes chimiques contre des civils. Le président américain de l’époque a promis d’agir si la Syrie franchit cette «ligne rouge». Il finit par renoncer à l’intervention armée en Syrie. Le 23 septembre 2014, les Etats-Unis aidés de leurs alliés arabes attaquent pour la première fois les djihadistes du groupe EI, ouvrant un nouveau front dans la guerre contre ce groupe ultra-radical, cible déjà de bombardements en Irak.

Le 30 septembre 2015, la Russie entame une campagne de frappes aériennes en soutien aux troupes du régime. Washington et Moscou initient en 2016 plusieurs trêves qui volent en éclat. Le 30 décembre, sans les Etats-Unis, un cessez-le-feu entre en vigueur, en vertu d’un accord russo-turc. Huit jours auparavant, le régime a repris le contrôle d’Alep.

Le 15 novembre 2016, Al Assad, réagissant à l’élection de Donald Trump, a déclaré que le nouveau président américain serait «un allié naturel» s’il luttait contre le terrorisme. Le 22 mars dernier, le Pentagone a annoncé que les Etats-Unis ont utilisé des hélicoptères d’attaque et de transports de troupes et de l’artillerie pour soutenir une offensive de la coalition arabo-kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS) sur le barrage stratégique de Tabqa, près de Raqqa, bastion de l’EI en Syrie. Depuis la fin de 2015, des forces spéciales américaines se trouvent en Syrie pour conseiller et entraîner des forces locales se battant contre le groupe EI. Entre 800 et 900 militaires américains y sont actuellement déployés.

La France aussi

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Marc Ayrault, a indiqué hier que le règlement du conflit syrien ne dépend pas uniquement de «la question» du sort d’Al Assad. «Si certains veulent à tout prix qu’on place le débat sur : est-ce que l’on garde Al Assad ou est-ce que l’on ne garde pas Al Assad, ce n’est pas comme cela que la question se pose», a estimé le chef de la diplomatie française à Bruxelles. «La question est de savoir si la communauté internationale respecte ses propres engagements», a-t-il ajouté.

A propos de la nouvelle vision de Washington, il a indiqué ne pas savoir «quelle est la position américaine en définitive». Il a exhorté les responsables à Washington à «clarifier leur position». Il ne faut «pas se contenter de l’option militaire, mais s’engager aussi pour encourager la négociation et aboutir à un accord de paix et de réconciliation en Syrie, et de reconstruction pour permettre enfin le retour des réfugiés», a-t-il relevé.

«C’est bien de se focaliser sur la lutte» contre l’EI, mais «il doit y avoir une transition pour éloigner le régime d’Al Assad qui a causé tant de morts et de destructions pour le peuple syrien», a de son côté insisté le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson. MM. Johnson et Ayrault ont rappelé leur attachement à la feuille de route pour une solution politique en Syrie adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU fin 2015 (résolution 2254).

Outre des négociations opposition-régime, comme celles actuellement en cours à Genève, et un cessez-le-feu, le texte prévoit un gouvernement de transition et des élections. «C’est dans ce cadre que, évidemment, la question d’Al Assad se pose. On n’imagine pas l’avenir de la Syrie, quand le processus (de transition) aura été engagé, avec Bachar Al Assad à sa tête, alors qu’il y a eu 300 000 morts» en Syrie, a fait valoir M. Ayrault.