Réagissez

La conférence s’est ouverte en présence du...

Les organisateurs ne cachent pas que le but ultime est de lever 30 à 50 milliards de dollars pour financer les projets publics du pays pour les 5 prochaines années.

C’est au Palais des congrès de Tunis que s’est ouverte en grande pompe, hier, la Conférence internationale pour l’investissement Tunisia 2020, en présence du président de la République tunisienne, de l’émir du Qatar, du Premier ministre français Manuel Valls, le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal, ainsi que de nombreuses personnalités politiques ou économiques de premier plan.

Ce grand show politique, économique et médiatique qui réunit pendant deux jours près de 2000 participants de 70 pays se donne pour principal objectif de relancer l’économie du pays en vendant la destination tunisienne aux décideurs politiques, aux grands bailleurs de fonds, aux principales institutions financières internationales et aux investisseurs privés. Les organisateurs ne cachent pas que le but ultime est de lever de 30 à 50 milliards de dollars pour financer les projets publics du pays pour les 5 prochaines années car «la relance de l’économie est impérative à la réussite du processus démocratique», comme le soulignent les organisateurs.

Ainsi, après la transition démocratique qui se met en place lentement mais sûrement, la Tunisie se lance le défi d’une transition économique tournée vers le progrès et le développement durable. Ayant nécessité des mois d’efforts et d’organisation, cette conférence se veut «un nouveau départ» pour une Tunisie qui met en avant sa position géostratégique de passerelle entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient ainsi que la qualité de sa main-d’œuvre et de ses ressources humaines.

Dans son discours d’ouverture, le président Beji Caïd Essebsi a rappelé la conjoncture difficile que traverse son pays, en bute à l’assèchement de sa principale source de revenus suite à la flambée du terrorisme alors qu’il n’a toujours pas achevé sa transition démocratique. Beji Caïd Essebsi a plaidé pour un nouveau modèle économique basé sur la diversification et soutenu que «transition démocratique et économique sont liées» et qu’«il faut un minimum de prospérité pour avoir la démocratie».

Le Qatar, l’un des parrains de cette manifestation avec la France et le Canada, a promis d’apporter une aide conséquente «pour que l’expérience tunisienne réussisse». L’émir Tamim Hamad Al Thani a annoncé que son pays allait consacrer 1,25 milliard de dollars pour soutenir l’économie tunisienne dans les prochaines années.

Une aide de la France

Pour sa part, Manuel Valls, le Premier ministre français, qui avait débarqué la veille à Tunis avec plusieurs dizaines de chefs d’entreprise pour signer des accords de coopération, a tenu à rappeler que son pays «est totalement engagé aux côtés de la Tunisie». Appelant l’Europe à «soutenir de toutes ses forces la Tunisie», Manuel Valls a promis que la France apportera, chaque année, une aide supplémentaire de 250 millions d’euros et qu’une partie de la dette tunisienne allait être reconvertie en projets.

Le Premier ministre algérien, quant à lui, s’est contenté de rappeler les traditionnels liens qui unissent les deux pays et l’engagement historique de l’Algérie aux côtés de la Tunisie en toutes circonstances. Venu visiblement les mains vides, Abdelmalek Sellal n’a rien promis d’autre que la traditionnelle coopération économique entre pays frères et voisins.

Ce n’était pas le cas de la ministre canadienne de la Coopération internationale, Marie-Claude Bibeau, qui lui a succédé à la tribune pour annoncer que son pays apportera un soutien d’un montant de 24 millions de dollars pour les quatre prochaines années. Après le passage des représentants des quatre pays parrains que sont le Qatar, la France l’Algérie et le Canada, une série d’invités de plusieurs nationalités ont défilé derrière le micro pour apporter leur soutien ou leur obole. Ainsi, le vice-Premier ministre du Koweït a annonceéque son pays investira 500 millions de dollars pour les 5 prochaines années.

La Turquie, par le biais de vice-Premier ministre, metttra sur la table 100 millions de dollars comme dépôt auprès de la Banque centrale de Tunisie. De son côté, l’Allemagne, par la voix de son ex-président, Christian Wulff, a promis 300 millions d’euros pour les 5 prochaines années tandis que la Suisse a annoncé un investissement de 250 millions de dinars tunisiens à partir de 2017.

Un Fonds d’investissement arabe a annoncé, lui, la somme de 1,5 milliard de dollars tandis que la Banque mondiale s’engagera à hauteur d’un milliard de dollars. Intervenant par visioconférence, le nouveau secrétaire général de l’ONU, Antonio Gutteres, ainsi que la directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, ont également apporté leur soutien à la Tunisie et appelé les investisseurs à s’implanter dans ce pays.

Au terme de la séance plénière de la matinée du mardi, les participants sont rentré dans le vif du sujet lors de conférences thématiques consacrées à l’économie numérique, au tourisme, à l’éducation, aux industries automobile et aéronautique, au textile, à l’industrie pharmaceutique, aux énergies renouvelables, à l’économie verte, à la gestion de l’eau, à l’agriculture, etc. A noter qu’un impressionnant dispositif sécuritaire a été mis en place pour garantir la sécurité de cette manifestation, entièrement financée par le Qatar.