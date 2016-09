Réagissez

L e chef du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate), Kemal Kilicdaroglu, a manifesté hier son désaccord quant à la reconduction prévue de l’état d’urgence instauré après le putsch avorté de juillet, rapporte l’AFP. Il a accusé le pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan de s’en servir pour réduire au silence toute voix discordante. En effet, ce dernier a défendu, jeudi, la reconduction attendue de l’état d’urgence qui doit expirer le 20 octobre, laissant entendre qu’il pourrait rester en place jusqu’à 12 mois.

L’état d’urgence a donné les coudées franches aux autorités pour mener de vastes purges visant notamment les partisans présumés de l’ex-prédicateur Fethullah Gülen, accusé d’être l’instigateur du putsch du 15 juillet. Lors d’une conférence de presse à Istanbul, Kemal Kilicdaroglu a affirmé que les propos de R. T. Erdogan «renforcent la perception que nous sommes en train d’assister à un contrecoup». «Lorsque la demande d’extension sera présentée au Parlement, nous nous y opposerons», a ajouté K. Kilicdaroglu, tout en reconnaissant que son parti, qui dispose de 133 députés sur un total de 550, n’a aucune chance de tenir tête concernant ce vote à la majorité de l’AKP, le parti d’Erdogan. «Mais nous allons défendre la démocratie jusqu’à la fin», a-t-il indiqué.



Une aubaine pour faire taire les voix discordantes

Le chef de l’opposition a en outre critiqué l’ampleur des purges lancées par les autorités à la suite du coup d’Etat avorté, accusant le pouvoir de mettre à profit l’état d’urgence «pour faire taire ses opposants». «Nous sommes contre l’arrestation de journalistes et d’artistes», a-t-il dit, affirmant que «plus de 100 journalistes ont été arrêtés et des milliers d’universitaires et de professeurs limogés». A son avis, le pouvoir se sert aussi des purges en cours pour régler ses comptes avec les réseaux gülénistes accusés d’être à l’origine d’un scandale de corruption impliquant le président Erdogan, qui a éclaté en décembre 2013. «Leur but n’est pas seulement de lutter contre le coup d’Etat, c’est aussi une vengeance pour les événements de décembre 2013», a-t-il dit. Il a en outre critiqué la concentration des pouvoir aux mains du Président, estimant que le système est devenu «de facto» présidentiel, alors que la Turquie est censée être gouvernée par un régime parlementaire. Et d’observer : «Dès qu’il (Erdogan) dit quelque chose, tout le monde acquiesce et exécute.»