La Cour suprême de Mauritanie a décidé, avant-hier, de renvoyer «devant une cour d’appel autrement composée» le jeune blogueur mauritanien, Mohamed Cheikh Ould Mkheitir, condamné à mort, en décembre 2014, pour un blog jugé portant atteinte au Prophète Mohamed.

La Cour suprême n’a pas cédé aux pressions des manifestants, descendus par milliers à Nouakchott, Nouadhibou, Rosso, même à El Ayoun au Sahara occidental et réclamant la confirmation de la peine de mort, prononcée en première instance et en appel. Mohamed Cheikh Ould Mkheitir sera donc jugé, de nouveau, «devant une cour d’appel différente de celle qui l’avait condamné à mort».

La date du nouveau procès n’a pas été communiquée. Mohamed Cheikh Ould Mkheitir avait été en première instance reconnu coupable d’apostasie et condamné à mort le 24 décembre 2014 par la cour criminelle de Nouadhibou (Nord-Est). Le 21 avril 2016, la cour d’appel de Nouadhibou avait confirmé la peine de mort mais a requalifié les faits en «mécréance», une accusation qui prend en considération son repentir. Le dossier a été alors renvoyé devant la Cour suprême.

Les avocats avaient demandé à la Cour suprême la libération de l’accusé qui a annoncé sa repentance. La cour d’appel qui examinera, de nouveau, le dossier, va également statuer sur son repentir, a précisé mardi un expert juridique requérant l’anonymat au correspondant de l’agence dune-voices à Nouakchott.

Le jeune blogueur, âgé de 30 ans, est détenu à Nouadhibou depuis le 2 janvier 2014. Il est poursuivi pour avoir publié un article en arabe sur facebook, intitulé «La religion, la religiosité et les forgerons» et considéré blasphématoire envers le Prophète Mohamed. Dans ce texte, Ould Mkheitir comparait l’attitude «sectaire et tribaliste» du Prophète envers les juifs d’Arabie du VIIe siècle à celle des Zwaya (groupes traditionnels religieux en Mauritanie) à l’égard de la caste des forgerons.

En première instance, le blogueur avait plaidé non coupable et expliqué qu’il n’avait pas l’intention de critiquer le Prophète, mais de défendre une composante sociale «mal considérée et maltraitée», la caste des forgerons (maalemine), dont il est lui-même issu et qui est traditionnellement au bas de l’échelle sociale.