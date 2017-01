Réagissez

Cette énième attaque vient rappeler que la situation est encore loin d’être stabilisée dans la région. C’est d’ailleurs de là que sont parties plusieurs offensives ayant visé récemment le Mali et des pays voisins, comme le Niger ou dernièrement le Burkina Faso.

Un camp militaire à Gao qui abrite des troupes gouvernementales et des membres de différents groupes armés qui effectuent ensemble des patrouilles mixtes dans la ville, en vertu d’un accord de paix soutenu par les Nations unies, dans le cadre du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC), a été la cible hier d’un attentat à la voiture piégée.

Selon les sources hospitalières maliennes, l’attaque menée par un kamikaze s’est soldée par plus de 80 morts et des dizaines de blessés. Face à un tel drame, le plus meurtrier de l’histoire récente du pays, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé un deuil national de trois jours. Non encore revendiqué, l’attentat, qui a plongé Gao dans l’horreur, survient moins d’une semaine après la visite du président français, François Hollande, dans la localité.

Même si la piste terroriste est privilégiée, des observateurs n’excluent néanmoins pas l’idée que l’attaque ait pu être le fait d’un ou de groupes armés opposés à l’accord de paix au Mali. Des sources locales rappellent, à ce propos, que le camp militaire abritait des éléments de la CMA et de la Plateforme, favorables à l’accord que d’autres groupes rebelles contestent. Les blocages sont tels que la France envisage d’ailleurs de proposer au Conseil de sécurité de l’ONU une résolution qui sanctionnerait ceux qui entravent la mise en œuvre de l’accord de paix conclu dans ce pays il y a 19 mois.

Paris menace

Dans un rapport fin décembre, l’ancien secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, avait lui aussi invité le Conseil à étudier des sanctions ciblées contre ceux qui empêchent la mise en place de l’accord de paix. «Le processus de paix au Mali se trouve à un moment critique», avait écrit M. Ban.

Le Conseil de sécurité de l’ONU devait se réunir hier pour discuter de la situation au Mali. Les sanctions proposées autoriseraient l’ONU à mettre sur une liste noire des personnes et des entités, et consisteraient en des interdictions de voyager et des gels d’avoirs. L’Algérie appelle régulièrement également les parties maliennes à accélérer le rythme de la mise en œuvre de l’accord de paix.

Quoi qu’il en soit, cette énième attaque vient rappeler que la situation est loin d’être stabilisée dans la région. C’est d’ailleurs de là que sont parties plusieurs offensives ayant visé le Mali et des pays voisins, comme le Niger ou dernièrement le Burkina Faso. Les présidents des trois pays devraient d’ailleurs se rencontrer prochainement à Niamey pour un sommet destiné à envisager les voies et moyens permettant de sécuriser la zone ainsi que la mise en œuvre effective de l’accord de paix au Mali.

Le nord-Mali encore instable

Les groupes terroristes qui activent dans la région ne sont que peu inquiétés par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusma), dont la mission est pourtant de stabiliser les principales agglomérations du Mali et de contribuer au rétablissement de l’autorité de l’Etat dans tout le pays.

Dans un rapport rendu public mardi, l’ONU explique l’incapacité de la Minusma à réduire les niveaux de violence au Mali par le manque de moyens. Dans un communiqué émis quelques heures après l’attaque, la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) a d’ailleurs dénoncé l’absence d’un dispositif sérieux pour assurer la sécurité des combattants dans le camp.

Le rapport fait état notamment d’un manque de matériel qui empêche la mission de s’acquitter de son mandat, citant une longue liste de doléances où l’ONU fait le bilan de tout ce qui manque : par exemple quatre hélicoptères, une compagnie de forces spéciales, une compagnie spécialisée dans les explosifs et les déminages ou encore près de 100 véhicules blindés pour les transports de troupes. Une dernière requête plus que nécessaire, car les morts et les blessés suite à l’explosion de mines ou d’engins explosifs improvisés au passage des convois de casques bleus sont de plus en plus récurrents, souligne le document.

L’ONU précise dans ce même rapport que tous ces manques empêchent «les militaires de s’acquitter de leur mandat», notant que d’ici la fin janvier, la situation va devenir plus critique, puisque le contingent néerlandais va se désengager et, avec lui ses sept hélicoptères. C’est l’Allemagne qui devrait normalement les remplacer. L’ONU a déployé 13 000 soldats au Mali dans la Minusma, considérée comme une des missions des Nations unies les plus meurtrières.