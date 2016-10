Réagissez

C’est connu, Nicolas Sarkozy, candidat à la primaire présidentielle des Républicains, a de nombreux cadavres dans ses placards.

Le plus encombrant semble être celui de Mouammar El Gueddafi, l’ancien dirigeant de l’ex-Jamahiriya libyenne, qu’il a renversé et fait tuer en 2011 avec l’aide active de son ami britannique David Cameron. Même en étant aujourd’hui à 6 pieds sous terre, Mouammar El Gueddafi pourrait néanmoins se venger de son bourreau et l’empêcher ainsi de (re)conquérir l’Elysée.

Comment ? Depuis quelques mois, des preuves accablantes concernant le financement en 2007 par Mouammar El Gueddafi de la campagne de l’ancien président français s’accumulent. Nicolas Sarkozy, qui a déjà 8 grosses affaires sur le dos qu’il traîne depuis 2010 comme des boulets de canon (affaire Woerth-Bettencourt, affaire Azibert, affaire Bygmalion, affaire des sondages de l’Elysée, affaire Tapie, affaire des frégates d’Arabie Saoudite et des sous-marins du Pakistan, affaire des frégates de Taïwan et l’affaire Clearstream 2), risque donc de se voir poursuivi dans une neuvième affaire.

Celle-ci commence le 16 mars 2011, lorsque trois jours avant le déclenchement de l’intervention militaire française en Libye qui va déboucher sur le renversement de son père, Seïf Al Islam El Gueddafi fait état, sans fournir de preuve, d’un financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy par le régime libyen. Par la suite, pendant la campagne de 2012, le journal français en ligne Mediapart relaie ces accusations. Nicolas Sarkozy dépose alors plainte contre ce média pour «faux et usage de faux», «recel de faux» et «publication de fausses nouvelles», puis Mediapart dépose plainte à son tour contre Nicolas Sarkozy pour «dénonciation calomnieuse». Le 30 mai 2016, les magistrats rendent une ordonnance de non-lieu au bénéfice de Mediapart. Nicolas Sarkozy ne sera tout de même pas poursuivi. Il y échappe d’un cheveu.



Révélations accablantes

Les révélations publiées la semaine dernière par Mediapart peuvent toutefois changer la donne et pourrir durablement la vie à l’ancien président français. Selon le média en ligne, la justice a récupéré le carnet d’un ancien ministre de Mouammar El Gueddafi, où il est consigné une série de versements au profit de Sarkozy. Choukri Ghanem, ancien chef de gouvernement libyen (2003-2006) et ex- ministre du Pétrole (2006-2011), y a rédigé, en 2007, le compte rendu d’une réunion avec plusieurs autres caciques du pouvoir libyen. L’un d’eux, Bachir Saleh, directeur de cabinet et patron de l’un des fonds souverains du pays, dit lors de cette réunion, avoir transféré 1,5 million d’euros à Nicolas Sarkozy, selon les écrits de Choukri Ghanem.

Le carnet énumère aussi d’autres montants. «3 millions envoyés par Seïf Al Islam El Gueddafi et 2 millions par Abdallah Senoussi, chef des services secrets intérieurs libyens et beau-frère d’El Gueddafi», indique Mediapart. Au total 6,5 millions d’euros auraient été versés, selon les écrits de Choukri Ghanem, à Sarkozy alors en pleine campagne. Choukri Ghanem ne pourra dans tous les cas plus commenter cette affaire. Le cadavre de cet homme de 69 ans a été retrouvé dans le Danube à Vienne, où il vivait en exil, le 29 avril 2012. La police a conclu à une mort accidentelle, mais «plusieurs proches de la victime n’hésitent pas à évoquer en privé des soupçons persistants de meurtre», précise Mediapart.



Circuits opaques

La veille de la mort de Ghanem, Mediapart avait rendu public un document officiel libyen, daté de décembre 2006, évoquant l’accord de principe des autorités pour financer à hauteur de 50 millions d’euros, la campagne électorale du président de l’UMP. Dans tous les cas, le carnet de Ghanem confirme pour la première fois que des versements ont bien eu lieu, conformément au témoignage de l’ancien chef de cabinet de Seïf Al Islam, un certain Mohamed Ismaïl, qui avait décrit des circuits bancaires ayant notamment transité par le Liban, l’Allemagne et la Suisse».

Ce document semble avoir remis en marche la justice française qui enquête, depuis 2013, sur cette affaire de possible financement illégal de la campagne de Sarkozy. Signe que les choses commencent à bouger, le 13 septembre dernier, l’ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, a été entendu comme témoin. L’on dit que les enquêteurs souhaiteraient notamment entendre Béchir Saleh, l’argentier du régime d’El Gueddafi, aujourd’hui en exil en Afrique du Sud.

Les juges s’intéressent notamment aux conditions dans lesquelles Béchir Saleh a pu sortir de France, au printemps 2012, alors qu’il était visé par un mandat d’arrêt dans son pays et au rôle qu’aurait pu jouer le patron du renseignement intérieur de l’époque, Bernard Squarcini, dans cette opération. Mis en examen cette semaine, l’ancien patron des services de renseignement est soupçonné d’avoir obtenu des informations secrètes pour des clients et voulu entraver des enquêtes en cours. Il y a lieu de rappeler que dans le cadre toujours de la même enquête, l’ancien secrétaire général de l’Elysée, Claude Guéant, a été mis en examen pour «faux, usage de faux» et «blanchiment de fraude fiscale en bande organisée», à cause d’un virement suspect de 500 000 euros qu’il a justifié par la vente de deux tableaux flamands à un avocat malaisien.

Cela n’avait pas convaincu la justice française. Avec la découverte du carnet de Choukri Ghanem, Sarkozy a lui aussi toutes les raisons de s’inquiéter pour son avenir politique immédiat. Et ce n’est pas demain la veille que le fantôme d’El Gueddafi arrêtera de le hanter.