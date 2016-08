Réagissez

Un séisme dévastateur qui a fait plus de 80 morts

Il était 3h36 (2h36, heure algérienne) quand une très forte secousse a réveillé les habitants de plusieurs régions d’Italie.

Ressenti de Rimini jusqu’à Naples, ce séisme nocturne a créé la panique parmi les populations du Latium et de la basse Ombrie, les plus frappés par ce mouvement tellurique, qui a pour épicentre la ville de Rieti et a duré 10 interminables secondes. Même à Rome, on a ressenti très fort ce tremblement de terre qui a fait tanguer les meubles et les lustres pour une fraction de minute qui semblait interminable. La puissante secousse était assez proche de la surface, puisqu’elle est partie à seulement 4 kilomètres de profondeur.

Et vu l’heure, 3h30, les habitants qui dormaient chez eux n’ont pas eu la possibilité de fuir rapidement leurs habitations, et plusieurs édifices qui se sont écroulés ont enseveli des familles entières sous les gravats. Les premiers secours se sont mobilisés tôt dans la matinée d’hier à la lumière des torches… Plusieurs cadavres ont été extraits des décombres et les blessés transportés vers les hopitaux encore fonctionnels.

Le bilan qui s’alourdit progressivement fait état de 80 morts (dont plusieurs enfants) et des dizaines de blessés et de disparus. Des voisins, des parents avaient commencé à creuser à mains nues pour libérer les personnes prises au piège des écroulements. Mais c’est dans les régions de l’Ombrie et du Latium qu’on enregistre le plus grand nombre de victimes et de dégats, surtout dans les localités d'Amatrice, Accumuli, Pescara del Tronto et Arquata, dont les constructions se sont écroulées dans presque leur totalité.

Dès l’annonce de cette grave catastrophe naturelle, le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a interrompu ses vacances et est revenu à Rome. «C’est un moment de douleur et de prise de responsabilité collective», a affirmé le chef de l’Etat. Plusieurs leaders européens et étrangers ont exprimé aux Italiens leurs condoléances et leur solidarité. Le pape François s’est dit très attristé par cette nouvelle et a renvoyé l’audience prévue pour hier matin. Se disant «très proche des personnes qui ont perdu un être cher et de celles encore sous le choc», le pape s’est retiré pour prier.

Le président de la Commission européenne, Jean- Claude Juncker, a assuré la péninsule du soutien moral et matériel européen.

Durant la journée d’hier, plusieurs répliques de moindre amplitude ont été enregistrées, mais les experts n’excluent pas de nouvelles secousses violentes.