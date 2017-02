La tension risque à nouveau de monter en Tunisie

Réagissez

Youssef Chahed n’a donc pas attendu que son ministre réfractaire, Abid Briki, finisse ses tractations avec les leaders syndicalistes et politiques, pour l’écarter du gouvernement.

Le chef du gouvernement a juste appelé son ministre, samedi en milieu d’après-midi, pour lui demander s’il était en train de discuter sa démission avec les syndicalistes, ce que le ministre a confirmé. Quinze minutes plus tard, la décision de mise à l’écart parvenait aux agences de presse. Youssef Chahed a décidé de remplacer le syndicaliste employé, Abid Briki, par le syndicaliste patronat, Khalil Ghariani, vice-président de l’Utica, la centrale patronale.

«On ne badine pas avec la fonction ministérielle», semblent dire les autorités à Abid Briki, le ministre démis de la Fonction publique et de la Gouvernance, qui avait annoncé la veille dans les médias que sa démission était déjà prête. Le Pouvoir n’a donc pas attendu que les cogitations de l’ex-ministre mûrissent et s’est empressé de l’écarter. «La décision de nomination nous appartient et nous n’attendons l’aumône de personne», a-t-on indirectement signifié à l’UGTT.

Dans la même décision, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a nommé Ahmed Adhoum ministre des Affaires religieuses, un portefeuille cumulé par le ministre de la Justice, Ghazi Jeribi, depuis la mise à l’écart de Abdeljelil Ben Salem, en novembre dernier. Par la même occasion, le poste de secrétaire d’Etat au Commerce a été confié à Abdellatif Hmam, alors que Fayçal Hafiane, l’ex-titulaire du poste, a été nommé conseiller à la présidence du gouvernement.

Accord de Carthage

Donc, d’une pierre trois coups. Le chef du gouvernement a saisi l’occasion de ce remaniement «forcé», pour réaliser les décisions «en instance». Le message «non-dit» de ce remaniement, c’est que son ordre du jour ne comporte pas de mise à l’écart du ministre de l’Education, Néji Jalloul, comme le souhaitent les syndicats de l’enseignement, qui ne cessent de faire pression dans ce sens. Ils ont déjà annoncé un sit-in, après-demain, devant la présidence du gouvernement pour insister sur la mise à l’écart de ce ministre.

Les dessous d’un tel remaniement pourraient signifier que le pouvoir engage un bras-de-fer contre l’UGTT, puisque le ministre «syndicaliste» Abid Briki a été démis de ses fonctions et le ministre contesté par les syndicats, Néji Jalloul, a été maintenu.

Plus, le ministre nommé à la Fonction publique, Khelil Ghariani, est un enfant de la centrale syndicale patronale, l’Utica, le frère ennemi de l’UGTT. La majorité des observateurs trouve, toutefois, que c’est, plutôt, un concours de circonstances qui a abouti à de telles décisions simultanées. Ce qui a déclenché le processus, c’est que le pouvoir ne pouvait tolérer de telles discussions publiques autour d’une fonction ministérielle. Ce qu’a fait Abid Briki est considéré intolérable. D’où cette décision irrévocable. «Il n’a même pas été informé de sa mise à l’écart», a-t-il dit aux médias.

Par ailleurs, il n’a jamais été question de démettre Néji Jalloul, malgré la pression des syndicats. «Ce ne sont pas leurs affaires», affirme-t-on dans les sphères de la présidence du gouvernement. Concernant les autres nominations, c’est juste des tâches à pourvoir. Il est à souligner que l’ex-ministre «syndicaliste» avait déclaré aux médias qu’il avait déjà discuté de sa démission avec l’actuel secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, et l’ex-secrétaire général, Abdessalem Jrad, en attendant le retour de Hassine Abbassi du Japon. Abid Briki a également déclaré qu’il allait en discuter avec le chef du gouvernement et le président de la République, «Président de tous les Tunisiens», qui lui aurait dit : «Viens me voir avant d’annoncer ta démission.» Mais, le pouvoir ne lui a pas laissé le temps de continuer ses discussions.

L’ex-membre du bureau exécutif de l’UGTT (2002-2011), Abid Briki, a rejoint le gouvernement d’union nationale en août dernier, sur la base des principes de l’accord de Carthage, signé par les partis de la majorité gouvernementale et les organisations nationales. Parmi les six points dudit accord, le deuxième concerne la réalisation des objectifs du développement et de l’emploi, alors que le troisième fait part de la lutte contre la corruption et l’instauration de la bonne gouvernance. L’UGTT est signataire de cet accord et affirme soutenir l’action gouvernementale si elle s’inscrit dans la logique de réalisation des objectifs de la révolution, comme indiqué dans les points II et III de l’accord de Carthage.

Huit mois après la signature de l’accord de Carthage (13 juillet) et la formation du gouvernement Chahed, l’ex-ministre «syndicaliste», Abid Briki, a affirmé dans les médias que «la logique de l’action gouvernementale n’est pas conforme avec l’accord de Carthage». Abid a annoncé que «sa démission était déjà prête». Il n’a pas assisté à la dernière réunion du Conseil des ministres. Le chef du gouvernement a anticipé en le démettant de ses fonctions, ce qui ferait monter au plus haut niveau la tension avec la centrale syndicale. L’UGTT a déjà signifié, suite à la réunion, hier, de son bureau exécutif, que ce geste signifie la désolidarisation de la part du gouvernement de l’accord de Carthage, mettant davantage en péril la transition socioéconomique du pays.