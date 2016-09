La tension monte entre Téhéran et Riyad

Réagissez

Voisins dans la région du Proche-Orient, l’Iran et l’Arabie Saoudite se sont lancés récemment dans une guerre d’accusations réciproques à quelques jours du pèlerinage musulman à La Mecque. Les Iraniens en sont exclus cette année. Hier, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a qualifié la famille royale saoudienne de «maudite et maléfique» qui «ne mérite pas de gérer les Lieux Saints» de l’islam, rapporte l’AFP.

La crise entre les deux puissances régionales s’est exacerbée avec leur incapacité à trouver un accord sur la participation des Iraniens au pèlerinage, qui commencera samedi en Arabie Saoudite, un an après la mort d’environ 2300 pèlerins, dont plus de 450 Iraniens, dans une bousculade lors du précédent hadj. Téhéran a accusé en mai Riyad de sabotage et le royaume saoudien a jugé inacceptables les exigences iraniennes pour la participation de leurs ressortissants au pèlerinage.

Au-delà de la dispute sur le hadj, l’Iran chiite et l’Arabie Saoudite sunnite sont depuis des années engagés dans des luttes d’influence par procuration, notamment dans les conflits au Yémen et en Syrie, et s’opposent sur toutes les crises régionales. Leurs relations diplomatiques sont rompues depuis janvier à l’initiative de Riyad, après l’attaque de son ambassade à Téhéran par des manifestants protestant contre l’exécution en Arabie d’un dignitaire religieux chiite.

Dans un discours devant les familles des pèlerins iraniens morts dans la bousculade à Mina, près de La Mecque, en 2015, l’ayatollah Khamenei a estimé que «cette catastrophe montre une nouvelle fois que cette descendance maudite, maléfique ne mérite pas de gérer les Lieux Saints» de l’islam.

Si les dirigeants saoudiens n’étaient pas «responsables» du drame, ils devraient autoriser une «commission d’enquête internationale», a ajouté le guide suprême iranien. Il a en outre fustigé la politique de l’Arabie Saoudite au Moyen-Orient. «Le régime effronté saoudien verse le sang des musulmans au Yémen, en Syrie, en Irak et à Bahreïn avec le soutien des Etats-Unis (...) qui sont par conséquent complices des crimes saoudiens.»

Avant le guide suprême, le président iranien, Hassan Rohani, pour qui le «problème avec le gouvernement saoudien» dépasse le hadj, a lui aussi accusé Riyad de «verser le sang des musulmans» dans ces pays et demandé aux Etats musulmans de se coordonner afin de «punir» Riyad pour ses «crimes». L’Iran «ne pardonnera jamais pour le sang versé de ces martyrs» morts au hadj, a-t-il prévenu, alors que Téhéran a accusé Riyad «d’incompétence» dans l’organisation du hadj après ce drame.

A chacun son islam

Ce sera la première fois depuis presque trois décennies que les Iraniens ne participeront pas au hadj, l’un des cinq piliers de l’islam. Mardi, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a accusé les autorités de Riyad de «fanatisme» en réponse au grand mufti saoudien, Abdel Aziz Ben Al Cheikh, qui a déclaré que les Iraniens «ne sont pas des musulmans» et que leur «hostilité envers les musulmans, plus particulièrement envers les sunnites, est ancienne». «Il n’y a aucune ressemblance entre l’islam des Iraniens et de la plupart des musulmans et celui de l’extrémisme fanatique que le haut dignitaire wahhabite et les maîtres saoudiens du terrorisme prêchent», a écrit Mohammad Javad Zarif sur son compte twitter.

La semaine a commencé avec une attaque virulente de l’ayatollah Khamenei, qui a appelé lundi à reconsidérer la gestion par Riyad des Lieux Saints musulmans de La Mecque et Médine. Les monarchies arabes sunnites du Golfe, dont l’Arabie Saoudite est le chef de file, ont apporté leur soutien à Riyad en accusant l’Iran de chercher à «politiser» le pèlerinage.