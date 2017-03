La tension monte entre Damas et Tel Aviv

Réagissez

Israël et la Syrie ont connu, dans la nuit de jeudi à hier vendredi, leur plus sérieux accrochage depuis 2011, avec des raids sur le territoire syrien, une riposte antiaérienne et l’interception d’un missile en direction du territoire israélien, selon l’AFP. L’armée syrienne a affirmé avoir abattu l’un des avions israéliens et en avoir atteint un deuxième, ce que l’armée israélienne a démenti. «Quatre avions de chasse israéliens sont entrés dans l’espace aérien (syrien) à 2h40 (0h40 GMT) via le territoire libanais et ont atteint une cible militaire près de Palmyre», dans le centre de la Syrie, a indiqué l’armée syrienne. «Notre défense aérienne a abattu un appareil, touché un second et forcé les autres à fuir», a-t-elle dit.

L’armée israélienne a démenti. «La sécurité de civils israéliens ou de l’appareil de l’aviation israélienne n’a à aucun moment été menacée», a-t-elle affirmé. L’armée israélienne a fait état de plusieurs tirs de missiles antiaériens, dont l’un a été intercepté par le système israélien de défense antiaérienne. Elle n’a pas fourni plus de détails sur l’incident. Mais, selon la presse, le missile intercepté l’a été au-dessus du territoire israélien par le système Arrow. Il s’agirait de l’un des tout premiers cas d’usage opérationnel d’Arrow. Le missile a visé un avion déjà dans l’espace israélien de retour de sa mission, selon la presse. Cet incident est le plus sérieux entre Israël et son voisin syrien depuis le début de la guerre civile en 2011. Les deux pays restent officiellement en état de guerre depuis des dizaines d’années. Les relations sont d’autant plus tendues que le régime syrien est soutenu dans sa bataille contre les rebelles par le mouvement chiite libanais Hezbollah et l’Iran qui ne reconnaît pas l’Etat hébreu.

Tout en veillant à ne pas être aspiré dans le conflit du pays voisin, Israël a frappé à plusieurs reprises sur le territoire syrien. Il est cependant exceptionnel qu’Israël confirme sur le coup de tels raids. En avril 2016, le Premier ministre Benyamin Netanyahu avait admis qu’Israël avait attaqué des dizaines de convois d’armes en Syrie destinés au Hezbollah. Israël a aussi régulièrement pris pour cible des positions syriennes sur le plateau du Golan en réponse à des tirs présumés perdus provenant du conflit de l’autre côté de la ligne de démarcation. Israël a annexé en 1981 la partie du Golan (1200 km2) qu’il occupait depuis 1967 et la guerre des Six Jours. Cette annexion n’est pas reconnue par la communauté internationale, qui considère toujours le territoire comme syrien. Environ 510 km2 restent sous contrôle syrien.