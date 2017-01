La solution à deux Etats pour mettre fin au conflit israélo-palestinien

Réagissez

Les participants attendent que la conférence adopte des décisions équitables pour mettre fin à l’occupation israélienne.

Les Palestiniens attendaient sûrement plus de la conférence de Paris pour la paix au proche-Orient qui a juste réaffirmé l’attachement de la communauté internationale à la solution à deux Etats sans définir les moyens de la réaliser. Les participants ont appelé «les Palestiniens et les Israéliens à démontrer leur engagement pour la solution à deux Etats et à s’abstenir d’actions unilatérales qui préjugeraient du résultat de la négociation, notamment sur les frontières, Jérusalem-Est et les réfugiés», ajoutant que «si de telles actions étaient prises, ils ne la reconnaîtront pas».

Avant sa tenue, dimanche, dans la capitale française, ils espéraient de la communauté internationale, présente dans son ensemble, à ce que la conférence adopte des décisions fortes contre l’occupation israélienne au point de la faire réfléchir sérieusement à mettre fin à son hégémonie sur les terres palestiniennes sur lesquelles elle a mis la main en 1967, y compris la ville sainte d’El Qods, Jérusalem-Est.

La direction palestinienne avait souhaité que le communiqué final de cette conférence à laquelle participaient 75 pays et organisations internationales comporte un calendrier défini pour conduire les négociations et mettre en œuvre l’accord qui en résultera, avec l’objectif de mettre fin à l’occupation de l’ensemble des Territoires palestiniens occupés en 1967, comprenant El Qods-Est, dont ils veulent en faire la capitale de leur Etat indépendant.

Désireux de ne pas froisser encore plus l’Etat hébreu qui s’est fermement opposé à la tenue de cette conférence, les Etats-unis et la grande-Bretagne ainsi qu’un nombre de pays européens, ont œuvré pour que le communiqué final se suffise de généralités, comme l’attachement à la solution à deux Etats, ce que ne cesse de répéter la communauté internationale depuis des années, mais sans prendre de décisions claires pour la réaliser sur le terrain.

Même la résolution 2334 adoptée le mois de décembre passé par le Conseil de sécurite de l’ONU, réclamant l’arrêt de la colonisation dans les Territoires palestiniens occupés en 1967, pour la sauvegarde de la solution à deux Etats n’a pas réussi à encourager les participants au sommet de Paris d’aller un peu plus loin dans le sens de faire respecter les décisions de la légitimité internationale et le droit international par Israël, la force occupante comme le reconnaît le monde entier.

Le président palestinien Mahmoud Abbas, qui a fortement encouragé la tenue du sommet de Paris, avait déclaré qu’il représentait peut-être la dernière chance pour la réalisation de la solution à deux Etats, et personne ne peut dire que ses craintes ont été dissipées. Après la publication du communiqué final, Mahmoud Abbas s’est voulu optimiste en saluant la conférence de Paris et a remercié la France pour les efforts fournis afin de faire relancer le processus de paix, à l’arrêt depuis 2014.

«La conférence de Paris, de même que la résolution 2334 du Conseil de sécurité, a répété et réaffirmé la légitimité de toutes les résolutions internationales, notamment celles qui portent sur les principes essentiels du droit international et a rejeté les décisions répressives, la colonisation et l’imposition de faits accomplis sur le terrain», a déclaré le président Abbas, dimanche.

Il a également appelé à l’application de la résolution 2334 du communiqué de Paris et d’imposer aux autorités de l’occupation israélienne d’arrêter les activités coloniales, y compris dans la ville sainte d’El Qods, Jérusalem-Est, de mettre en œuvre les accords signés par les deux parties, ainsi que l’arrêt de la destruction de la solution à deux Etats par les impositions et l’utilisation de la force.

Mahmoud Abbas a également invité les pays qui n’ont pas reconnu à ce jour l’Etat de Palestine de le faire, à l’image de 138 pays dont le Vatican où il a inauguré l’ambassade samedi, à la veille de la conférence de Paris. Cette reconnaissance peut «protéger la solution à deux Etats et la paix dans la région du Moyen-Orient», a dit M. Abbas.