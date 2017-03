La société civile espagnole interpelle l’ONU

Réagissez

La Coordination espagnole des associations solidaires avec le peuple sahraoui exige, à l’occasion du prochain renouvellement du mandat de la Minurso, fin avril, que cette mission assume des compétences en matière d’observation et de la défense des droits de l’homme au Sahara occidental. «Nous exigeons qu’à l’occasion du prochain renouvellement, à la fin du mois d’avril, du mandat de la Mission des Nations unies pour le référendum au Sahara occidental (Minurso), qu’elle ait des compétences en matière d’observation et de défense des droits de l’homme au Sahara occidental», a indiqué la Ceas-Sahara dans un communiqué adressé à la presse. A l’heure actuelle, ajoute-t-on, «cette Mission assiste impassible aux violations des droits de l’homme les plus élémentaires, alors que ces violations sont dénoncées par de nombreuses entités internationales et organisations comme Human Rights Watch, Amnesty International et autres délégations du Parlement européen et du département d’Etat américain», signale-t-on. «Les Nations unies doivent promouvoir et protéger les droits de l’homme au Sahara occidental», poursuit-on de même source qui réitère, par ailleurs, son appel à la libération de tous les prisonniers politiques sahraouis détenus dans les prisons marocaines.