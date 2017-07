Réagissez

Dès le début des rassemblements, les forces de...

Malgré la répression, la contestation populaire est loin de s’essouffler à Al Hoceïma au nord du Maroc.

Un manifestant dans le coma a été hospitalisé dans la nuit de jeudi à vendredi après des affrontements entre forces de l’ordre et manifestants à Al Hoceïma, selon l’AFP, citant les autorités locales. Cette blessure à la tête est «due à des jets de pierres», ont-elles indiqué, ajoutant qu’une enquête est ouverte pour «élucider les circonstances de cet incident».

Al Hoceïma et les localités voisines, situées dans la région du Rif, sont depuis neuf mois le théâtre d’un mouvement de contestation, dont les principaux leaders ont été arrêtés fin mai.

A l’appel des sympathisants du Hirak, nom donné localement à ce mouvement qui dénonce la «marginalisation» de la région, une marche a été organisé jeudi pour réclamer la libération de leurs compagnons arrêtés, malgré l’interdiction des autorités et le déploiement d’un imposant dispositif de sécurité. Mais dès le début des rassemblements, les forces de l’ordre sont intervenues pour charger les protestataires et disperser tout rassemblement, faisant usage de bombes lacrymogènes. Des jets de pierres ont eu lieu dans plusieurs points de la ville et dans les localités voisines jusque tard la nuit.

Promesses non tenues

Selon des sources locales, la police a arrêté une dizaine de personnes, dont Hamid Al Mahdaoui, un journaliste marocain engagé, qui est soupçonné d’avoir «invité des personnes à participer à une manifestation interdite». Le président de la section locale de l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH), Mustapha Allach, a déploré d’«importantes entraves aux libertés» et une ville en «état de siège», faisant état de «nombreuses arrestations». La connexion internet a été ralentie et par moments interrompue, et le réseau téléphonique perturbé dans toute la ville. Le 28 octobre 2016, Mohcine Fikri, un marchand de poisson, est broyé dans une benne à ordures alors qu’il tentait de récupérer une grande quantité d’espadon que la police venait de lui confisquer pour cause de pêche illégale.

Depuis, les manifestations se poursuivent en dépit d’une forte répression et de peines de prison ferme requises contre les principaux contestataires. Nasser Zefzafi, chômeur de 39 ans, leader du mouvement de contestation, est arrêté le 28 mai après l’interpellation de plusieurs dizaines de militants. Deux jours auparavant, lors de la grande prière dans la mosquée Mohammed V de la ville, Nasser Zefzafi a fustigé l’imam. Selon l’AMDH et la Fédération des droits de l’homme, le ministère des Affaires islamiques «utilise la religion pour régler ses comptes avec les manifestants», observant que les prêcheurs cherchent à mobiliser les fidèles «contre le mouvement de contestation à Al Hoceïma qu’ils associent à de la fitna (discorde)».

Le 22 mai, des ministres se sont déplacés à Al Hoceïma et promis une accélération des projets d’investissement annoncés en 2015, mais restés en partie en stagnation, pour développer les activités économiques, construire routes, écoles et hôpitaux. Mais les Rifains ont la mémoire fraîche. Ils se rappellent, entre autres, de la répression féroce des émeutes du Rif de 1958-59 lorsque les habitants s’insurgeaient déjà contre leur marginalisation, et celle de 1984, les promesses non tenues de reconstruction après le séisme meurtrier de février 2004.