Réagissez

Des dizaines de milliers de Palestiniens sont sortis dans les rues pour...

Un jeune Palestinien, Mohamed Sharaf, âgé de 17 ans, a été tué, hier, après la prière du vendredi, près de Ras El Aamoud, à l’entrée de la vieille ville d’El Qods, par des balles tirées par un colon israélien.

Plus d’une heure après, un autre jeune, dont l’identité n’a pas encore été révélée, a été tué à Altour, une localité de la région d’El Qods. Toutes les villes palestiniennes en Cisjordanie occupée, dont El Qods et dans la bande de Ghaza, vivent depuis hier en début d’après-midi une situation rappelant les grands moments des Intifadhas populaires palestiniennes. Les citoyens se sont rassemblés par milliers pour protester contre les mesures répressives prises par les autorités israéliennes dans la ville d’El Qods et particulièrement près de l’Esplanade des Mosquées.

De violents heurts entre les fidèles palestiniens et les forces israéliennes présentes en grand nombre ont éclaté dans les rues proches de l’Esplanade des mosquées. Bien que l’accès à la vieille ville a été interdit aux moins de 50 ans, des milliers de citoyens ont fait la prière du vendredi dans les rues proches de la mosquée d’Al Aqsa, refusant de se soumettre aux mesures sécuritaires israéliennes, particulièrement de rejoindre l’Esplanade des Mosquées à travers des portiques électroniques pour la détection de métaux. Niant toute souveraineté israélienne sur la ville d’El Qods et ses lieux saints, les autorités religieuses palestiniennes, dont le mufti d’El Qods et des territoires palestiniens, Mohamad Hussein, refusent les mesures israéliennes et ont demandé aux Palestiniens de se rassembler dans les rues proches de la mosquée Al Aqsa pour y faire la prière.

Malgré son ouverture depuis dimanche, aucune prière n’a été tenue dans la mosquée Al Aqsa. Les forces d’occupation israéliennes, qui ont mis en place des barrages militaires aux entrées de la vieille ville, ont chargé les fidèles dès la fin de la prière du vendredi à coups de matraque, de bombes lacrymogènes, de balles en caoutchouc et même de balles réelles, comme celles ayant causé la mort du jeune Mohamad Sharaf et des blessures graves à plusieurs autres. Plus de 200 citoyens ont été différemment blessés.

Les équipes médicales et les journalistes n’ont pas été épargnés par les forces israéliennes. Au moins 3 secouristes du Croissant-Rouge palestinien et un journaliste de l’agence Wafa sont parmi les blessés de la révolte d’El Qods. Dans la bande de Ghaza, des dizaines de milliers de Palestiniens sont sortis dans les rues pour exprimer leur soutien à la ville sainte d’El Qods. Des centaines se sont dirigés vers les zones limitrophes avec Israël. Certains ont été blessés par des balles tirées par des soldats israéliens postés dans ces zones frontalières. La réaction violente des forces israéliennes était prévisible depuis jeudi soir, lorsque le cabinet sécuritaire israélien restreint a pris la décision de ne pas enlever les portiques électroniques, principale revendication palestinienne. Cette décision a été perçue comme une escalade du gouvernement israélien dominé par la droite et l’extrême droite, qui renient tout droit des Palestiniens sur la ville d’El Qods et ses lieux saints.



Le président Mahmoud Abbas retourne à Ramallah

La situation explosive dans la ville d’El Qods a poussé le président palestinien à interrompre sa tournée internationale, pour rentrer hier à l’aube en Palestine occupée. Il a tout de suite convoqué une réunion de la direction palestinienne pour discuter de l’escalade israélienne à Al Aqsa. Selon l’agence de presse palestinienne officielle Wafa, le président Abbas s’est réuni avec Madjed Faraj, le chef du renseignement palestinien, qui lui a présenté un rapport détaillé sur la situation sécuritaire dans les Territoires palestiniens et particulièrement dans la ville sainte d’El Qods, ainsi que les répercussions de la décision israélienne de ne pas ôter les portiques électroniques placés au niveau des portes menant à la mosquée Al Aqsa.

M. Abbas a également reçu un appel téléphonique de la part de Garyd Kouchner, l’envoyé du président américain Donald Trump au Proche-Orient. Le président palestinien a demandé une intervention rapide du président Trump et de son administration pour obliger Israël à annuler les mesures répressives dans la mosquée Al Aqsa, dont celle de retirer les portiques électroniques.

Le secrétariat d’Etat américain a annoncé son soutien à la sauvegarde du statu quo prévalant dans l’Esplanade des Mosquées et d’éviter des mesures contribuant à l’augmentation de la tension a El Qods (Jérusalem).

Des manifestations populaires ont été organisées en Jordanie, hier, après la grande prière. La Jordanie est la gardienne des lieux saints à El Qods. Des discussions entre Israël et la Jordanie à propos de la situation à El Qods ont eu lieu récemment et ont échoué puisque le gouvernement israélien a maintenu ses mesures répressives. Des manifestations similaires ont eu lieu en Turquie et au Liban. Mais la communauté internationale est restée muette comme à son habitude lorsqu’il s’agit de violation de l’occupation israélienne.