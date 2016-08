Réagissez

Les Jeux olympiques de Rio tirent à leur fin, laissant ainsi toute la place au nouveau feuilleton brésilien lié à la vie politique dans ce pays.

Et le mot trêve est pris dans son sens le plus large, car ce qui vient de se produire dans ce pays et qui n’a pas manqué d’agacer sa population, c’est la procédure de destitution visant la présidente Dilma Roussef. Elle n’est pas la seule à être citée dans une histoire d’affaire, ou plus simplement de corruption. Déjà privée de Jeux olympiques, au plan protocolaire bien entendu, Mme Roussef, qui continue à clamer son innocence, est depuis peu proche de sa destitution par le Sénat, le Tribunal suprême fédéral (STF) ayant autorisé une enquête pour «entrave à la justice». Il s’agit de présumés maquillages de comptes publics. Et dans ce sillage, la plus haute juridiction du Brésil a autorisé le parquet à enquêter pour déterminer si Mme Rousseff a tenté de faire obstacle aux investigations contre son prédécesseur, l’ex-président Luiz Inacio Lula da Silva, dans le cadre du scandale de corruption Petrobras, en le nommant ministre dans son gouvernement en mars dernier.

En fait, depuis sa difficile réélection en 2014, Dilma Roussef est confrontée à l’hostilité d’un Parlement très conservateur, à la pire récession économique depuis des décennies et au méga-scandale de corruption autour du géant public pétrolier Petrobras, qui ébranle rudement son parti ainsi que la quasi-totalité de l’élite politique. Une affaire qui ternit également l’image de l’ancien chef de l’Etat brésilien, qui clame son innocence. Mme Rousseff a déclaré jeudi qu’elle demanderait «justice» devant le Sénat, le 29 août, au cours de la séance précédant le vote final. Jeudi, Dilma Rousseff s’est dite convaincue du bien-fondé de son combat et de son innocence, ne disant pas envisager une possible défaite. Il semble que cette fois, l’enquête visera aussi l’ex-président Lula et plusieurs anciens ministres de Mme Rousseff. Le 16 mars dernier, Mme Rousseff avait nommé Lula chef de cabinet, alors que celui-ci risquait une mise en examen et un éventuel placement en détention par le juge Sergio Moro, chargé de l’enquête sur le scandale Petrobras. Le juge Moro dispose pour cela d’un élément de taille sous la forme d’un enregistrement d’une conversation téléphonique que la Présidente avait eue avec son prédécesseur.

Et son contenu, dévoilé par le magistrat, était justement lié au décret en question pour qu’il serve «en cas de nécessité», ce qui, dans un tel cas, relèverait de l’évidence. Soit l’immunité. A partir de là, tout s’écroule et donc l’argumentaire de la Présidente à travers une lettre au peuple brésilien clamant son innocence. «Le Sénat doit mettre fin à la procédure de destitution en reconnaissant, face aux preuves irréfutables (...), que je suis innocente», a ainsi écrit Mme Rousseff, qui dit faire l’objet d’un coup d’Etat institutionnel ourdi par son vice-président, Michel Temer, ancien allié devenu rival, qui assume ses fonctions depuis qu’elle a été suspendue. «Il ne voulait pas être une figure décorative, il voulait être Président (...). Il m’a trahie», a-t-elle affirmé au sujet de son rival. Ses jours semblent ainsi comptés, car assure-t-on dans les milieux spécialisés, seul un miracle pourrait la préserver. Ce qui paraît hautement improbable, car la majorité parlementaire votera pour sa destitution. «Il est pratiquement impossible qu’elle revienne au pouvoir et je crois qu’elle-même le sait», affirmait récemment un analyste brésilien. Les jeux seraient ainsi faits, sans le recours à des élections anticipées. Ce que Dilma Roussef aurait souhaité car, selon elle, «il n’y a qu’une seule façon de juger un Président : une élection anticipée». Il n’y en aura pas, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure. Il faudra attendre 2018 pour en mesurer l’impact.