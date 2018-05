La police marocaine parade avec des armes israéliennes

Réagissez

Si l’Etat hébreu avait aidé à concevoir le système de défense marocain au Sahara occidental occupé, sur le modèle de la ligne Barlev dans les années 1980, les Forces armées royales ou les forces spéciales de police vont depuis régulièrement faire leur marché en Israël.

Lors de la parade commémorant le 62e anniversaire de la création de l'Académie royale de police de Kénitra, le 17 mai, une section de la police marocaine a défilé munie d’armes acquises auprès de fabricants israéliens. Il s’agit du fusil d’assaut IWI Tavor X95 9mm. Selon le site d'information Menadefense spécialisé dans les questions militaires qui rapporte l’information, c’est la première fois que ce type d'arme est exhibé publiquement dans les régions de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, précisant que seuls des pays comme «Israël et la Turquie» en possèdent.

L’information a suscité un tollé au sein de la société civile marocaine qui accuse le gouvernement de s’être «vendu» à Israël. D’après le site Military Factory, cité par la presse marocaine, ce fusil d’assaut dont le chargeur peut emmagasiner jusqu’à 32 balles pèse 2,98 kilos et fait 58 centimètres. Il peut également tirer 850 balles par minute.

Pour Menadefense, le choix de la police marocaine d’acquérir ce fusil est difficilement explicable, vu qu'il y a beaucoup «de fusils d'assaut de qualité sur le marché ayant la même configuration mécanique» et qui sont moins onéreux. «Le type de fusils choisi est dans ce cas une contrainte plus qu'un avantage», fait remarquer la même source.

Un expert militaire interrogé par Menadefense affirme qu'il est tout à fait probable que le choix de la police royale marocaine «obéisse à une démarche de dissuasion visuelle», comme c'est le cas de la police locale belge «qui utilise des Steyr AUG en 9mm pour impressionner à la fois le public et dissuader les malfaiteurs».

Selon Menadefense, ce n'est pas la première fois que Rabat achète des équipements militaires israéliens. La coopération dans le domaine militaire entre les deux pays remonte même à très loin. Pour rappel, l’Etat hébreu avait aidé les Marocains dans les années 1980 à concevoir leur «système de défense» au Sahara occidental occupé.

Ce système est conçu sur le modèle de la ligne Barlev. Depuis, les Forces armées royales ou les forces spéciales de police marocaine vont régulièrement faire leur marché en Israël. Certaines sources militaires spécialisées, citées par le site marocain le Desk, évoquent des achats de drones, de matériel de visée et de télécommunications.

Pour son aviation de chasse de conception américaine, certaines parties des F-16 livrés au Maroc par Lockheed Martin ont été sous-traitées par des firmes israéliennes, notamment au niveau des nacelles. Selon des données des Nations unies, les exportations israéliennes vers le Maroc s’élevaient en 2016 à environ 39,62 millions de dollars américains.

La liste de ces exportations présentait une grande diversité. Les produits chimiques et mécaniques ainsi que les appareils électroniques et engins dédiés au secteur agricole sont en tête des importations marocaines depuis l’Etat hébreu. Rabat n'entretient officiellement aucune relation économique ou diplomatique avec Israël et son gouvernement a toujours affirmé que «le boycott d'Israël est un principe».