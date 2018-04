La normalisation avec Israël enclenchée ?

Réagissez

Le roi Salmane Ben Abdelaziz à l’ouverture du 29e sommet...

Les travaux du 29e sommet des Etats de la Ligue arabe se sont achevés lundi à Dhahran, en Arabie Saoudite, presque dans l’indifférence générale.

Aucune décision susceptible de retenir réellement l’attention n’a été prise lors de ce rendez-vous politique régional, qui intervient pourtant à un moment où le monde arabe est ravagé par les conflits et les dissensions internes.

Signe que les clivages sont importants au sein d’une organisation panarabe souvent décriée et qualifiée de coquille vide, certains représentants de pays éviteront même d’évoquer le conflit en Syrie, 24 heures après des frappes occidentales contre ce pays ravagé par la guerre depuis 2011.

Le seul fait à signaler est peut-être ce franc soutien réitéré à la cause palestinienne. Le roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud a d’ailleurs tenu à placer la question d’El Qods en tête des priorités arabes. Dans un discours prononcé à l’ouverture des travaux du sommet, le souverain wahhabite, dont le pays est pourtant un proche allié des Etats-Unis, a une nouvelle fois clairement rejeté la décision de l’administration de Donald Trump de transférer, en principe à la mi-mai, l’ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv à El Qods.

Transfert qui ferait de cette ville la capitale d’Israël. «Nous réitérons notre rejet de la décision américaine concernant El Qods», a-t-il déclaré, ajoutant que «Jérusalem-Est est une partie intégrante des territoires palestiniens». «Je nomme le sommet de Dhahran sommet d’El Qods pour que tout le monde sache que la Palestine et son peuple restent au cœur des préoccupations des Arabes», a proclamé le responsable saoudien.

Le message subliminal du roi Salmane

Mais le rappel par les Arabes de leur solidarité avec les Palestiniens ne veut pas pour autant dire qu’Israël constitue pour eux un problème. Cela n’est effectivement pas le cas pour beaucoup d’entre eux. Parmi ces pays, il est possible de sérier l’Egypte, la Jordanie, les Emirats arabes unis et le Qatar qui entretiennent des relations quasi normales avec Tel-Aviv.

Comme l’atteste une chronique carrément pro-israélienne, parue samedi dans les colonnes du quotidien saoudien public Al Riyadh, un lobby favorable à normalisation rapide des relations entre les Arabes et Israël est actuellement à l’œuvre. Et ce lobby est clairement appuyé par Riyad. Autrement, un article d’une telle teneur n’aurait jamais pu être publié dans le quotidien le plus populaire du royaume.

L’auteur de la chronique en question, Ahmad Al Jamia, justifie cette normalisation par la «nécessité impérieuse» de faire face à l’Iran, pays qu’il présente comme la menace la plus sérieuse et la plus urgente pour le monde arabe. Dans son écrit intitulé d’ailleurs «Paix avec Israël et confrontation avec l’Iran», le journaliste soutient l’argument selon lequel plus vite sera trouvée une solution au conflit israélo-palestinien et plus vite les Arabes pourront neutraliser la menace iranienne.

Pour convaincre l’opinion arabe du caractère stratégique d’un rapprochement avec Tel-Aviv, il rappellera que l’Iran occupe plus de terres arabes qu’Israël, qu’il soutient le terrorisme et répand une idéologie sectaire. Cela, sans compter le fait, ajoute-il, que Téhéran est capable de fabriquer une bombe atomique. Aussi, Ahmad Al Jamia a-t-il recommandé aux Arabes de ne pas trop pinailler sur le dossier palestinien, car «l’Iran constitue une menace directe pour tous», indiquant au passage que les Arabes avec l’aide d’Israël ont plus de chances de réussir à neutraliser l’Iran.

L’argument iranien

Ce n’est évidemment pas un hasard si certains de ces éléments de langage se retrouvent dans le discours du souverain saoudien. Sans surprise donc, le roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud a placé lui aussi l’attitude «agressive» de l’Iran accusé «de menacer la sécurité de la nation arabe» en tête des préoccupations. Ce discours laisse même l’impression que la feuille de route du processus de normalisation des relations entre les Arabes et Israël a été sortie des tiroirs. Mieux, des médias du Proche-Orient soutiennent que les Saoudiens ont commencé à en appliquer les principaux éléments.

Cela pourrait expliquer la déclaration du puissant prince héritier, Mohammed Ben Salmane, 32 ans, lors de son récent déplacement aux Etats-Unis, selon laquelle les Israéliens ont aussi le «droit» d’avoir leur propre Etat et ses entretiens avec les responsables de l’Aipac. Cette sortie a été perçue en tout cas par beaucoup de spécialistes comme un nouveau signal de rapprochement avec l’Etat hébreu.

Un rapprochement qui s’est d’ailleurs déjà traduit sur le terrain par l’accord donné par l’Arabie Saoudite au survol de son espace aérien par les aéronefs indiens assurant la desserte New-Delhi –Tel-Aviv.