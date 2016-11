La médiation comme alternative aux tribunaux

Réagissez

Autre moment fort de cette étape de Los Angeles : un workshop de quatre heures portant sur «La résolution de conflit et la médiation pour les jeunes» auquel nous avons pris part en compagnie de Nedjma, Rafik et Nassim.

L’atelier s’est déroulé au siège même de l’International Visitor Council of Los Angeles qui supervise notre séjour en Californie. Il a été conduit par Jarling Ho et Scott Martin, respectivement directrice exécutive de l’Asian Pacific American Dispute Resolution Center (APADRC) et membre de Mediators Without Borders. Nos coachs définissent la médiation comme «un processus dans lequel une tierce partie, neutre, travaille avec des personnes en conflit afin de les aider à changer la qualité de l’interaction induite par ce différend, de la forme négative et destructive à une forme positive et constructive».

«Le rôle du médiateur, poursuivent-ils, est d’assister les parties dans la définition et la clarification des problèmes, de réduire les obstacles à la communication, et l’exploration des solutions possibles afin de parvenir à un accord mutuellement satisfaisant.» En d’autres termes, il s’agit d’un processus de résolution à l’amiable d’un conflit. A ce titre, les médiateurs évitent aux parties d’avoir recours aux tribunaux pour régler leur différend. «Parfois, la médiation permet d’obtenir plus que ce que donne la justice», dit Scott Martin.

Pour les spécialistes, la médiation est différente de la négociation et de la conciliation, et ce n’est pas de l’arbitrage. C’est une procédure qui vise à amener les personnes en conflit à faire entendre chacune sa version et il n’y a pas forcément réconciliation au bout de l’opération. Le plus important pour le médiateur – comme le soulignent nos encadreurs – est dans l’établissement d’un dialogue entre les protagonistes en s’évertuant à faire progresser la qualité relationnelle dans un esprit d’«interaction positive». Jarling Ho entame l’atelier par un petit exercice : elle demande à chacun d’entre nous de se remémorer un conflit dans lequel nous avons été personnellement impliqués.

Elle demande ensuite de lister les sentiments éprouvés lors de ce conflit. Les mots fusent et Jarling prend soin de les noter patiemment sur une grande feuille qu’elle colle à un mur. Un bref listing des sentiments «proposés» donne : chagrin, anxiété, colère, déception, malaise, rancune, culpabilité, désir de vengeance, solitude, méfiance…

La médiatrice nous invite ensuite à mettre le mot contraire devant chacun de ces «états d’âme». Cela donne : joie, sérénité, consolation, contentement, altruisme, plénitude, rédemption, pardon, confiance… Elle reporte ces derniers mots sur la même feuille avant de lancer, en désignant les deux colonnes : «Le but est d’aller de ça vers ça.».

«Comment décririez-vous la personne avec la quelle vous étiez en conflit ?» reprend Jarling Ho. «Imbécile, égoïste, indigne, haïssable, méprisable, hypocrite…» rétorquent les membres du groupe. Et Jarling de lancer d’un air taquin : «Les mauvais sentiments sont souvent plus faciles à produire.» Là aussi, elle invite à inverser la sémantique des émotions avec la perspective de parvenir à une image positive de l’autre, ce qui constitue l’idéal de toute médiation réussie.

Scott Martin fera remarquer, de son côté, que «le conflit n’est pas forcément une relation négative. Il faut le voir aussi comme quelque chose de positif, une opportunité pour se connecter aux autres. Cela montre déjà qu’il y a une relation». Sous les dehors d’une personne en colère, explique-t-il, il y a d’autres sentiments cachés. «Au fond, cette expression de colère trahit un sentiment de peur. Tu cherches une forme d’attention, d’assurance», décrypte-t-il.

«Quand tu entends quelqu’un crier, c’est qu’il croit que personne ne l’entend.»

Exposant les techniques de médiation proprement dites, nos coachs apportent d’emblée une précision de taille. La médiation, disent-il, n’est pas de couper la poire en deux. «Il ne s’agit pas de dire : toi tu dis 9, l’autre dit 10 alors on prend 9,5. Ce n’est pas ça», corrige Scott. Autre précision : «On peut avoir une médiation sans pardon. Je ne te demande pas de t’excuser», indique Scott Martin qui, pour la petite histoire, a animé des ateliers de médiation et coaché des médiateurs au Rwanda.

Nos experts distinguent quatre formes de médiation. Deux d’entre elles, appelées «médiation transformative» et «médiation facilitatrice», laissent la décision finale aux parties en mettant l’accent sur la qualité du dialogue engagé entre les protagonistes. En revanche, les deux autres, qui sont la «médiation évaluative» et la «médiation directive», reposent entièrement sur les épaules du médiateur. Il influe, dès lors, sur l’issue du dialogue et se focalise davantage sur la conclusion d’un accord. Le processus de médiation suit plusieurs étapes. Il s’agit d’abord de fixer les règles, ensuite de collecter les informations concernant l’affaire traitée.

Chacune des parties est invitée à livrer sa version en présence de l’autre. A ce stade, on cernera les points de divergence entre les deux récits puis on tentera d’amener les protagonistes à revoir leurs positions. Enfin, il ne reste plus qu’à esquisser les termes d’un accord et obtenir, éventuellement, leur signature. Nos coachs insistent sur la nécessité, pour un bon médiateur, d’avoir la bonne attitude en termes d’écoute (listening skills), d’avoir les bonnes dispositions corporelles, les bons gestes, pour montrer qu’il est dans une écoute active et savoir poser les questions de relance qui permettent de clarifier les points ambigus.

Enfin, le rapprochement des points de vue contradictoires oblige le médiateur à créer un bon climat de communication qui mette à l’aise les deux parties. «Nous, on est là juste pour écouter», appuie Scott Martin, avant de lancer : «La finalité n’est pas forcément la justice, mais juste l’écoute et un traitement humain. Parfois, ces gens, c’est la première fois que quelqu’un les écoute.»