Réagissez

Le pétrole libyen s’invite dans la crise

L’imbroglio créé par le maréchal Haftar n’a pas encore déteint sur la lutte contre le terrorisme en Libye. Les combats contre les éléments du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique retranchés à Syrte ont repris hier après deux semaines d’accalmie.

Une milice alliée au Gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par la communauté internationale, a lancé hier une opération pour reprendre le contrôle des principaux terminaux pétroliers du pays tombés, la semaine dernière, entre les mains des forces du maréchal Khalifa Haftar. L’offensive menée au petit matin par les Gardes des installations pétrolières (GIP), dont le gros des éléments est commandé par l’ambitieux chef de guerre Ibrahim Jadhran, s’est heurtée cependant à une résistance de l’Armée nationale libyenne fidèle au Parlement de Tobrouk.

L’opération même s’est soldée par une déroute des GIP, dont certains éléments se sont fait capturer. L’attaque surprend dans la mesure où le Conseil présidentiel basé à Tripoli avait dit, la semaine dernière, privilégier l’option du dialogue pour désamorcer cette crise qui risque de faire basculer la Libye dans une nouvelle guerre civile. Ibrahim Jadhran a-t-il reçu l’aval de Tripoli pour mener son raid ?

Aucune information n’a encore filtré à ce sujet. Néanmoins, il ne serait pas étonnant d’apprendre qu’il ait fait cavalier seul. Après tout, Jadhran est le grand perdant de la prise par l’Armée du général Haftar des terminaux pétroliers de l’Est libyen. Il a amassé une véritable fortune en vendant du brut sur le marché noir grâce, notamment, à des intermédiaires israéliens installés au Canada.

Sa mainmise sur la production pétrolière libyenne lui a permis également de multiplier de manière exponentielle son influence à l’est du pays. Lui et sa tribu ont d’ailleurs beaucoup usé de cette influence pour imposer leur projet d’autonomie de la Cyrénaïque, une région dont il rêvait de devenir le chef. Son projet a toutefois fini par faire long feu. Sans ses puits de pétrole, Ibrahim Jadhran n’est plus rien.

Depuis le renversement de Mouammar El Gueddafi en 2011, les terminaux du croissant pétrolier sont au cœur de toutes les luttes de pouvoir. Bien évidemment le Gouvernement d’union nationale tablait aussi sur une reprise rapide des exportations pétrolières pour renflouer les caisses de l’Etat, améliorer les services publics et tenter de gagner du crédit auprès d’une population excédée par les pénuries. Néanmoins, la prise de contrôle des terminaux par le maréchal Haftar risque de compromettre cet objectif, même si la Compagnie nationale du pétrole (NOC) a assuré, le week-end dernier, qu’elle allait travailler pour l’intérêt général.

Ce discours n’a pas beaucoup convaincu Tripoli, puisque tout en se disant loyale au GNA, la NOC a affirmé qu’elle appliquera les «instructions données par le Parlement» basé dans l’Est. En cas de reprise des exportations, la grande question sera de savoir donc à qui iront les recettes collectées : au GNA de Tripoli ou aux autorités de l’Est ? C’est la grande inconnue.

Quoi qu’il en soit, l’imbroglio créé par le maréchal Haftar n’a fort heureusement pas encore déteint sur la lutte contre le terrorisme en Libye. Les combats contre les éléments du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI) retranchés à Syrte ont repris hier après deux semaines d’accalmie. «Nos forces ont visé, à l’aide de l’artillerie lourde, les sites où se cachent les éléments de Daech», a indiqué le centre de presse des forces loyales au GNA. «Nos forces ont neutralisé deux voitures piégées dans le quartier n°3, avant de se retrouver en première ligne de front», a précisé le texte.

Selon la page facebook de l’hôpital de campagne de Syrte, trois combattants des forces progouvernementales ont été tués dans les affrontements. Depuis le début de l’opération pour la reprise de Syrte, les combats ont fait plus de 450 morts et quelque 2500 blessés parmi les forces du GNA. Malgré la difficulté de la tâche, celles-ci ont encore pu resserrer davantage l’étau autour du groupe terroriste. La reprise de Syrte n’est plus qu’une question de jours.